На зміну громіздким апаратам: створено одяг, що відстежує якість нашого сну

Проблеми зі сном є частим супутником мільйонів людей, проте їх не так просто відстежити, особливо вдома. Але вчені, які вирішили змінити ситуацію, створили розумну піжаму, яка відстежує і передає інформацію про наш сон лікарям у режимі онлайн.

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Дослідники з Кембриджського університету представили інноваційний підхід до моніторингу порушень сну: зручні розумні піжами, які легко перуться, оснащені надрукованими на тканині датчиками. Ці датчики вловлюють ледь помітні рухи шкіри, пов'язані з диханням, навіть коли одяг щільно прилягає до шиї та грудей, забезпечуючи неінтрузивну альтернативу традиційним методам відстеження нічного відпочинку, пише University of Cambridge.

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Під керівництвом професора Луїджі Оккіпінті з Кембриджського графенового центру команда вчених розробила нову піжаму, щоб усунути обмеження, які існують у сучасних методах моніторингу сну. Традиційні методи, такі як полісомнографія (PSG), часто бувають дорогими, складними і непридатними для тривалого домашнього використання.

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Альтернативні домашні пристрої можуть бути громіздкими або незручними, а носимі пристрої, такі як смарт-годинник, можуть лише судити про якість сну, не виявляючи точних порушень. Розумна піжама покликана створити рішення, яке буде одночасно зручним для нічного використання і досить точним для отримання значущої інформації про якість сну. Вбудовані датчики інтегровані з легким алгоритмом штучного інтелекту SleepNet, здатним визначати шість різних станів сну, включно з носовим диханням, ротовим диханням, хропінням, скреготінням зубами, центральним апное сну (CSA) і обструктивним апное сну (OSA) — з точністю 98,6%.

Система піжами ефективно відфільтровує звичайні рухи уві сні, такі як перевертання, гарантуючи, що аналізуються тільки важливі дані. Енергоефективна конструкція вимагає мінімальної кількості прикладів сну, щоб відрізнити регулярний сон від безладного, що робить її дуже ефективною для повсякденного використання.

Огляд системи "розумного" одягу для універсального моніторингу поведінки під час сну Фото: PNAS

Крім діагностичних можливостей, розумні піжами розроблені з урахуванням практичності та комфорту користувача, заявили автори. Тканина проходить спеціальний процес накрохмалювання для підвищення міцності датчиків, що дає змогу одягу витримувати регулярні машинні прання без шкоди для функціональності, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі PNAS.

Крім того, остання версія включає в себе можливість бездротового передавання даних, що дає змогу безпечно передавати дані про сон на смартфони або комп'ютери для подальшого аналізу. Ця функція полегшує безперервний моніторинг і надає користувачам доступну інформацію для обговорення з медичними працівниками. Розробка цієї "розумної" піжами відкриває великі перспективи для мільйонів людей, які страждають від порушень сну, надаючи їм та їхнім лікарям зручний та ефективний метод домашнього моніторингу.

Розлади сну, такі як апное сну, широко поширені і можуть призвести до серйозних ускладнень здоров'я, якщо їх не лікувати. Традиційні методи діагностики часто вимагають ночівлі в спеціалізованих клініках, що може бути незручно і дорого. Поява розумних піжам може перетворитися на зручну, точну та неінвазивну альтернативу для моніторингу стану сну в комфортних домашніх умовах, що може поліпшити показники частоти звернення людей по подібну допомогу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Також Фокус писав про дев'ять простих способів поліпшення якості сну. Мільйони людей відчувають проблеми зі сном, що негативно відбивається на їхньому повсякденному житті, але це можна виправити, кажуть експерти.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.