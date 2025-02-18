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Технології та наука

Запах смерті в кожному домі: як ароматичні свічки непомітно вбивають нас

вогонь, віск, рука, аромат
Фото: Flickr | Учені виявили значне погіршення когнітивних здібностей під час виконання складних завдань після впливу свічок

Багато людей не уявляють собі своє житло без ароматних свічок, що наповнюють його фарбами. Але останні дослідження виявили, що крім приємних запахів, вони привносять у наше життя серйозні проблеми зі здоров'ям.

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М'яке сяйво і заспокійливий аромат свічки здатні перетворити кімнату на тиху і спокійну гавань для нашого тіла і розуму. Однак останні наукові дані свідчать про те, що ці популярні доповнення до інтер'єрів можуть бути джерелом невидимих забруднювальних речовин у приміщенні, які серйозно погіршують наше здоров'я, пише ZME Science.

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Дослідження Університету Пердью показало, що ароматичні свічки можуть спричиняти забруднення повітря в приміщенні, яке можна порівняти із забрудненням, яке виробляють дизельні двигуни. Терпени, хімічні сполуки, що відповідають за аромат воскових плавок, вступають у реакцію з наявним у будинках озоном, утворюючи значний рівень забруднення. Це забруднення можна порівняти із забрудненням від газових плит і дизельних двигунів, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Environmental Science & Technology Letters.

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Дослідження, проведене в лабораторії Пердью, виявило потенційний ризик для здоров'я, пов'язаний із цими частинками, підкресливши необхідність подальших токсикологічних досліджень. Отримані результати підкреслюють важливість врахування якості повітря в приміщеннях під час проєктування будівель та експлуатації систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря для зниження ризиків для здоров'я.

Летючі органічні сполуки (ЛОС) — це хімічні речовини, які легко перетворюються на пари або гази за кімнатної температури. Багато побутових продуктів, включно зі свічками, можуть виділяти леткі органічні сполуки і негативно впливати на якість повітря в приміщенні. У свічках ЛОС можуть виділятися з воску, ароматизаторів і гнотів. До поширених летких органічних сполук, що виділяються під час горіння свічок, належать бензол, толуол, формальдегід і ацетальдегід, які пов'язані з різними проблемами зі здоров'ям.

Дослідження Бірмінгемського і Манчестерського університетів, опубліковане в журналі Nature Communications, також показало, що навіть короткочасний вплив забруднення повітря, наприклад, палаючих свічок, впливає на роботу мозку. Вдихання частинок PM2.5 погіршує такі когнітивні здібності, як вибіркова увага і розпізнавання емоцій, незалежно від того, дихає людина через ніс чи рот.

Хоча фізичні наслідки забруднення повітря добре відомі, це дослідження доповнює дані про його когнітивні ефекти, пов'язані з деменцією та зниженням інтелектуального розвитку в дітей. У дослідженні взяли участь 26 дорослих, які пройшли тестування до і після того, як провели годину в непровітрюваному приміщенні з палаючою свічкою або звичайним повітрям.

Результати показали значне погіршення когнітивних здібностей під час виконання складних завдань після такого впливу. Дослідники радять зменшити забруднення повітря в приміщенні, провітрюючи приміщення під час приготування їжі або задуваючи свічки, щоб зменшити особистий вплив.

У данському когортному дослідженні, опублікованому ще 2022 року в журналі Indoor Air, вивчали зв'язок між використанням свічок і випадками серцево-судинних і респіраторних захворювань. Дослідження зібрало дані про 6 757 учасників і не виявило статистично значущих асоціацій між використанням свічок і ризиком серцево-судинних і респіраторних ускладнень. Однак автори зазначили, що необхідно проводити експерименти з точнішою оцінкою впливу.

Хоча ароматичні свічки, безсумнівно, покращують атмосферу в приміщенні, необхідно знати про їхній потенційний вплив на якість повітря. Роблячи усвідомлений вибір і застосовуючи більш безпечні рішення, можна насолоджуватися теплом і ароматом свічок, зводячи до мінімуму потенційні ризики для здоров'я.

Раніше Фокус писав про особливий запах, притаманний людям похилого віку та його витоки. Нове дослідження показало, що люди, як і тварини, можуть визначати вік за одним лише запахом.

Також Фокус писав про паралельний світ собак, через який їм життєво необхідно все нюхати. Собаки мають набагато кращий нюх, ніж людина. З його допомогою тварини можуть отримати набагато більше інформації і про себе, і про навколишній світ.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.