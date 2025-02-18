Запах смерті в кожному домі: як ароматичні свічки непомітно вбивають нас

Багато людей не уявляють собі своє житло без ароматних свічок, що наповнюють його фарбами. Але останні дослідження виявили, що крім приємних запахів, вони привносять у наше життя серйозні проблеми зі здоров'ям.

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М'яке сяйво і заспокійливий аромат свічки здатні перетворити кімнату на тиху і спокійну гавань для нашого тіла і розуму. Однак останні наукові дані свідчать про те, що ці популярні доповнення до інтер'єрів можуть бути джерелом невидимих забруднювальних речовин у приміщенні, які серйозно погіршують наше здоров'я, пише ZME Science.

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Дослідження Університету Пердью показало, що ароматичні свічки можуть спричиняти забруднення повітря в приміщенні, яке можна порівняти із забрудненням, яке виробляють дизельні двигуни. Терпени, хімічні сполуки, що відповідають за аромат воскових плавок, вступають у реакцію з наявним у будинках озоном, утворюючи значний рівень забруднення. Це забруднення можна порівняти із забрудненням від газових плит і дизельних двигунів, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Environmental Science & Technology Letters.

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Дослідження, проведене в лабораторії Пердью, виявило потенційний ризик для здоров'я, пов'язаний із цими частинками, підкресливши необхідність подальших токсикологічних досліджень. Отримані результати підкреслюють важливість врахування якості повітря в приміщеннях під час проєктування будівель та експлуатації систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря для зниження ризиків для здоров'я.

Летючі органічні сполуки (ЛОС) — це хімічні речовини, які легко перетворюються на пари або гази за кімнатної температури. Багато побутових продуктів, включно зі свічками, можуть виділяти леткі органічні сполуки і негативно впливати на якість повітря в приміщенні. У свічках ЛОС можуть виділятися з воску, ароматизаторів і гнотів. До поширених летких органічних сполук, що виділяються під час горіння свічок, належать бензол, толуол, формальдегід і ацетальдегід, які пов'язані з різними проблемами зі здоров'ям.

Дослідження Бірмінгемського і Манчестерського університетів, опубліковане в журналі Nature Communications, також показало, що навіть короткочасний вплив забруднення повітря, наприклад, палаючих свічок, впливає на роботу мозку. Вдихання частинок PM2.5 погіршує такі когнітивні здібності, як вибіркова увага і розпізнавання емоцій, незалежно від того, дихає людина через ніс чи рот.

Хоча фізичні наслідки забруднення повітря добре відомі, це дослідження доповнює дані про його когнітивні ефекти, пов'язані з деменцією та зниженням інтелектуального розвитку в дітей. У дослідженні взяли участь 26 дорослих, які пройшли тестування до і після того, як провели годину в непровітрюваному приміщенні з палаючою свічкою або звичайним повітрям.

Результати показали значне погіршення когнітивних здібностей під час виконання складних завдань після такого впливу. Дослідники радять зменшити забруднення повітря в приміщенні, провітрюючи приміщення під час приготування їжі або задуваючи свічки, щоб зменшити особистий вплив.

У данському когортному дослідженні, опублікованому ще 2022 року в журналі Indoor Air, вивчали зв'язок між використанням свічок і випадками серцево-судинних і респіраторних захворювань. Дослідження зібрало дані про 6 757 учасників і не виявило статистично значущих асоціацій між використанням свічок і ризиком серцево-судинних і респіраторних ускладнень. Однак автори зазначили, що необхідно проводити експерименти з точнішою оцінкою впливу.

Хоча ароматичні свічки, безсумнівно, покращують атмосферу в приміщенні, необхідно знати про їхній потенційний вплив на якість повітря. Роблячи усвідомлений вибір і застосовуючи більш безпечні рішення, можна насолоджуватися теплом і ароматом свічок, зводячи до мінімуму потенційні ризики для здоров'я.

Раніше Фокус писав про особливий запах, притаманний людям похилого віку та його витоки. Нове дослідження показало, що люди, як і тварини, можуть визначати вік за одним лише запахом.

Також Фокус писав про паралельний світ собак, через який їм життєво необхідно все нюхати. Собаки мають набагато кращий нюх, ніж людина. З його допомогою тварини можуть отримати набагато більше інформації і про себе, і про навколишній світ.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.