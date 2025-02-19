Кажанів готують до війни: рідкісні види тварин заселяють стелі старих бункерів

Незвичайні та неймовірно вразливі тварини, кажани, опинилися на межі вимирання через дії людини. Але за іронією долі їхнім притулком від нас виявилися місця, які будували люди, щоб врятувати себе від глобальних руйнівних конфліктів.

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У тихих куточках Дорсета унікальна програма з порятунку дикої природи допомогла перетворити реліквії воєнного часу на сховища для одних із найрідкісніших кажанів Великої Британії. Національний фонд у співпраці з Групою кажанів Дорсета реалізував проєкт із захисту цих нічних істот шляхом переобладнання бункерів часів Другої світової війни на захищені від людей фортеці, пише BBC.

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Форт Генрі, історична споруда 1940-х років, тепер служить притулком для п'яти різних видів кажанів, включно з невловимим великим підковоносним кажаном. Щоб вони більше не турбувалися про вторгнення страхітливих двоногих, у їхньому новому домі було встановлено спеціально розроблені металеві решітки. Ці решітки дають змогу кажанам вільно входити і виходити, запобігаючи при цьому вторгненню людини.

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Екологиня Мішель Браун з ентузіазмом поставилася до цієї ініціативи, наголосивши на важливості забезпечення безпечних місць ночівлі для цих рідкісних і крихких видів. Вибір на користь захищених бункерів мав справжнє стратегічне значення для комфорту цих створінь. Річ у тім, що кажани потребують прохолодного, вологого середовища з підтриманням стабільної температури — умови, які природним чином забезпечують ці бетонні споруди.

Крім форту Генрі, аналогічних заходів було вжито в бункерах Годлінгстон-Хіт у Студланді, що ще більше розширило мережу місць проживання тварин, які охороняються. Серед видів, які отримали захист цієї ініціативи — звичайна піпістрелла, сопранова піпістрелла, вухатий кажан і поки що не ідентифікований гість — кажан-вухастик.

Великий підковоносний кажан — один з найбільших видів кажанів у Великій Британії, з розмахом крил до 40 сантиметрів. Незважаючи на свої розміри, це неймовірно ніжні істоти, які відіграють велику роль у контролі популяцій комах.

На жаль, за останнє століття чисельність підковоносного кажана значно скоротилася, що робить подібні зусилля зі збереження їхньої популяції вкрай важливими. Колін Морріс, якого в Блендфорді ласкаво називають "людиною-кажаном", розробив і встановив основний захист їхніх нових місць проживання — захисні решітки. Він розповів про успіх проєкту, зазначивши, що незабаром після їхнього встановлення в бункерах було виявлено відразу п'ять видів кажанів.

Ключовим фактором успіху цієї ініціативи є адаптивність стратегій збереження природи та нестандартні підходи до розв'язання важливих проблем, що перетворюють історичні занедбані військові об'єкти на справжні притулки для диких тварин. Зберігаючи ці бункери, проєкт не тільки зберігає частину історії, а й сприяє захисту популяцій кажанів, яким загрожує втрата середовища проживання та інші екологічні проблеми. Тепер, там де люди колись планували ховатися від жахів, які несе з собою війна, маленькі незвичайні створіння знайшли тиху гавань, далеко від усіх бід, які принесла їм людина.

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