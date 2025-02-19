Зменшити ризик розвитку раку: онколог розповів які два продукти провокують його

У сучасному світі асортимент різної їжі не тільки здатний вразити будь-яку людину, яка зібралася перекусити, але ще й може серйозно підкосити її здоров'я. Лікар назвав два основні популярні продукти, які є смертельно небезпечними для нас.

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У заплутаному світі нашого гастрономічного щоденного вибору дві популярні спокуси, перероблене м'ясо та алкоголь, стали об'єктом пильної уваги лікарів через їхні потенційні небезпечні наслідки для нашого здоров'я. У той час як генетика і вік, безсумнівно, впливають на виникнення серйозних захворювань, фактори способу життя, особливо раціон харчування, відіграють ключову роль у формуванні траєкторії здоров'я людини, пише Plymouth Live.

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Перероблені види м'яса, такі як бекон, сосиски та шинка, піддаються різним методам консервації: копченню, в'ялінню або засолюванню. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) уже віднесла ці види м'яса до канцерогенів групи 1, що свідчить про достатню кількість доказів їхнього зв'язку з розвитком раку.

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Регулярне вживання подібного обробленого м'яса було пов'язане з підвищеним ризиком розвитку колоректального раку. Так, аналіз даних численних досліджень, опублікований ВООЗ, показав, що кожна 50-грамова порція переробленого м'яса, яку з'їдають щодня, збільшує ризик розвитку хвороби приблизно на 18%.

Алкоголь, який є одним з основних елементів багатьох соціальних заходів, також був визнаний ВООЗ канцерогеном. Його вживання пов'язане щонайменше із сімома видами раку, включно з раком грудей, печінки і товстої кишки. Цей механізм розвитку хвороб пов'язаний з метаболізмом алкоголю в організмі в ацетальдегід — токсичну сполуку, що може пошкоджувати ДНК і перешкоджати процесам клітинного відновлення. Навіть помірне вживання алкоголю було пов'язане вченими з підвищеним ризиком розвитку подібних видів раку, згідно зі звітом Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США.

Скорочення споживання оброблених м'ясних продуктів і алкоголю може стати активним кроком на шляху до поліпшення здоров'я, вважає Доктор Джирі Кюбс, радіаційний онколог. Дієта, багата на фрукти, овочі та цільне зерно, не тільки забезпечує організм необхідними поживними речовинами, а й підтримує його природні захисні системи, каже він. Підтримання здорової ваги та регулярна фізична активність ще більше зміцнюють загальне самопочуття.

При цьому важливо розуміти, що, незважаючи на те, що періодичні потурання своїм "хотєлкам" — це частина нашого життя, поміркованість і усвідомлений вибір є ключем до мінімізації довгострокових ризиків для здоров'я. Для тих, хто занепокоєний своїми харчовими звичками та потенційними наслідками для здоров'я, консультації з медичними працівниками можуть дати важливі та потрібні індивідуальні рекомендації. Обізнаність та освіта є потужними інструментами в навігації складними аспектами дієти та здоров'я, даючи нам змогу робити безпечний вибір. Хоча задоволення життя часто включають певні продукти та напої, які складно назвати корисними, розуміння їхнього впливу дає людям змогу насолоджуватися ними відповідально, сприяючи балансу, що ставить на чільне місце довгострокове здоров'я.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.