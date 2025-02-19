Врятуватися від ранньої смерті: вчені з'ясували її основні причини, яким можна запобігти

Передчасна смерть є підступною і фатальною подією в житті людей, часто підкрадаючись непомітно. Однак учені розповіли про основні, підконтрольні нам фактори, які можна усунути та захистити себе.

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Між нашими генами та навколишнім світом, схоже, провідну роль у визначенні стану нашого здоров'я відіграє саме навколишнє середовище, з'ясували вчені. Недавнє дослідження показало, що його фактори мають значно більший ефект, ніж генетика, у впливі на ризик передчасної смерті. Це відкриття стало результатом великого аналізу майже 500 000 учасників дослідження UK Biobank, пише Bloomberg.

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Дослідники ретельно вивчили широкий спектр чинників впливу довкілля на наше здоров'я, від способу життя і вибору на користь деяких звичок, таких як куріння або фізична активність, до соціально-економічних умов, таких як дохід і загальні умови життя. Отримані результати свідчать про те, що на ці екологічні аспекти припадає близько 17% варіацій ризику смертності, в той час як генетична схильність становить менше 2%.

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Доктор Остін Арджентьєрі, провідний автор дослідження з Оксфордського центру здоров'я населення, наголосив на глибокому впливі довкілля, яке нас оточує, на стан здоров'я. Він наголосив, що його зміна може суттєво зміцнити здоров'я та збільшити тривалість життя і водночас зробити нас більш хворими, залежно від його стану.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Medicine, виявило 25 ключових чинників довкілля, пов'язаних із прискореним біологічним старінням і підвищеним ризиком смертності. Вчені зазначили, що 23 з цих факторів піддаються нашому впливу, що відкриває реальні можливості для втручання в ризик ранньої смерті для мільйонів людей. Ці фактори охоплюють життєві звички наших батьків, як-от куріння матері під час пологів і масу тіла в дитинстві, а також обставини дорослого життя, як-от статус зайнятості та дохід сім'ї.

Хоча такі елементи способу життя, як вживання алкоголю і дієта, були враховані в ході роботи, вони не стали значущими факторами в цьому аналізі. Дослідники припускають, що це може бути пов'язано з труднощами точного обліку цих видів поведінки за допомогою самозвітних анкет.

Подальший аналіз показав, що вплив навколишнього середовища чинив більш виражений вплив на захворювання, що вражають легені, серце і печінку. Навпаки, генетичні чинники мали більший вплив на такі захворювання, як недоумство і деякі види раку. Ця відмінність показує, що природа і виховання різною мірою сприяють різним змінам у нашому тілі.

Ця наукова робота висвітлила критичну важливість "експосоми" — сукупності впливів довкілля впродовж усього життя людини на її здоров'я. Зосередивши увагу на підконтрольних нам факторах довкілля, можна істотно поліпшити здоров'я населення і знизити захворюваність віковими хворобами, вважають автори.

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