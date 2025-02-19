Простий рефлекс або фундамент нашої координації: чому ми смикаємося уві сні

Випадкові посмикування уві сні є нормою для мільярдів людей і тварин. Проте вчені вважають, що цей буденний рух насправді може бути ключовим механізмом формування нашої координації.

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Спостерігаючи за різкими рухами лап домашніх тварин під час сну, люди вже давно асоціюють ці посмикування зі сновидіннями. У людей швидкі рухи очей (REM) під час глибокого сну тісно пов'язані зі сновидіннями, і вважали, що подібні посмикування у тварин також вказують на цю причину. Однак реальне коріння цього рефлексу може бути зовсім іншим і важливим для всього організму, пише Vox.

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Нейробіолог Марк Блюмберг з Університету Айови піддав сумніву це припущення, помітивши, що у новонароджених тварин, які мають мінімальний життєвий досвід, також спостерігаються посмикування уві сні. Він висловив свою цікавість із цього приводу: "У новонароджених тварин було дуже мало досвіду неспання. Про що ж, чорт забирай, вони мріють уві сні?"

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Щоб з'ясувати це, Блюмберг провів експерименти на новонароджених щурах, хірургічним шляхом відключивши ділянку мозку, пов'язану з генерацією снів. Дивно, але посмикування залишилися незмінними, що свідчить про те, що ці рухи не обов'язково пов'язані зі сновидіннями.

Дослідження Блюмберга припускає, що ці посмикування слугують мозку, що розвивається, механізмом для складання карти і розуміння тілесних рухів. Кожне посмикування посилає сенсорний зворотний зв'язок, допомагаючи мозку дізнатися про будову і можливості тіла. Цей процес особливо важливий для молодих тварин, коли в них формується сенсомоторна система.

Посмикування уві сні, також звані міоклонічними посмикуваннями, характерні не тільки для людей і домашніх тварин — птахи, рептилії і навіть комахи теж відчувають їх. Дельфіни і деякі кити смикаються тільки на одному боці тіла, тому що уві сні в них не спить лише половина мозку.

У людей гіпнічні посмикування, раптові поштовхи перед засинанням, вважаються механізмом виживання, що залишився від наших предків, які живуть на деревах, і запобігає їхньому падінню з гілок.

Вчені також виявили, що дитинчата щурів смикаються частіше, ніж дорослі особини, що підтверджує ідею про те, що ці рухи допомагають налагодити моторний контроль у процесі розвитку.

У старих тварин, хоча посмикування відбуваються рідше, вони можуть сприяти рекалібруванню і підтримці цих систем. Ця точка зору спростовує традиційну думку про те, що посмикування уві сні є простим побічним продуктом сновидінь, наголошуючи на їхній важливій ролі в неврологічному розвитку і підтримці нашої координації.

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