Чотири кроки до довголіття: звички, які продовжують нам життя

Зараз багато країн стикаються зі зниженням зростання тривалості життя. Але лікарі та вчені склали список із простих активностей, які допоможуть досягти довголіття багатьом.

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Протягом десятиліть середня тривалість життя в Європі неухильно зростала, що відображало досягнення медицини, харчування та охорони здоров'я. Однак останніми роками ця тенденція до зростання почала сповільнюватися, причому найпомітніше уповільнення спостерігається в Англії. Якщо раніше збільшення тривалості життя здавалося неминучим, то тепер поєднання чинників способу життя і ризиків для здоров'я, що зростають, загрожує звести нанівець подальший прогрес, пише Daily Record.

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Останніми роками неухильне зростання тривалості життя в Європі наштовхнулося на несподіване плато. У період з 1990 по 2011 рік тривалість життя там збільшувалася в середньому на 0,23 року на рік. Однак із 2011 до 2019 року це зростання сповільнилося до 0,15 року на рік, причому в Англії цей показник різко знизився з 0,25 до 0,07 року на рік.

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Дослідники з Університету Східної Англії пов'язують це сповільнення насамперед із різким зростанням серцево-судинних захворювань і раку. Ці проблеми зі здоров'ям тісно пов'язані з такими факторами способу життя, як неправильне харчування, недостатня фізична активність і зростаючий рівень ожиріння. У дослідженні підкреслюється, що смертність від серцево-судинних захворювань була основним фактором, що сприяв скороченню тривалості життя в цей період.

Незважаючи на лякаючу природу цих проблем, прийняття простих звичок, що піклуються про здоров'я, може істотно вплинути на тривалість життя, каже доктор Темсін Льюїс, засновник Wellgevity. Наприклад, дуже важлива регулярна фізична активність. Експерти рекомендують щотижня приділяти щонайменше 150 хвилин помірним фізичним навантаженням, які можуть включати такі види спорту, як бадьора ходьба або їзда на велосипеді. Такий рівень активності не тільки зміцнює серцево-судинне здоров'я, а й допомагає підтримувати м'язову силу, що вкрай важливо для граціозного старіння.

Вибір дієти також відіграє важливу роль, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі JAMA Internal Medicine. Дієта в середземноморському стилі, багата на фрукти, овочі, цільні зерна, горіхи та оливкову олію, асоціюється зі зниженням ризику серцевих захворювань і збільшенням тривалості життя. Такі дієти забезпечують організм необхідними поживними речовинами й антиоксидантами, які борються із запаленням і підтримують загальне здоров'я.

Соціальні зв'язки ще більше впливають на тривалість життя. Дослідження засвідчили, що міцні соціальні зв'язки та участь у житті суспільства можуть призвести до поліпшення психічного здоров'я, зниження стресу та зменшення ризику хронічних захворювань. У регіонах, відомих високою тривалістю життя, таких як "блакитні зони", міцні соціальні мережі є загальною характеристикою у столітніх людей.

Крім того, дуже важливо підтримувати стабільний рівень цукру та інсуліну в крові. Обмеження вживання їжі за часом, фізична активність після їжі та скорочення споживання надперероблених продуктів можуть зміцнити метаболічне здоров'я. Ці практики допомагають запобігти метаболічним дисфункціям, які прискорюють старіння і підвищують ризик захворювань.

Загалом, хоча уповільнення темпів зростання тривалості життя є складною проблемою для громадської охорони здоров'я, люди можуть зробити попереджувальні кроки для досягнення довголіття. Регулярна фізична активність, повноцінне харчування, розвиток соціальних стосунків і контроль над метаболічним здоров'ям — це доступні багатьом стратегії, які в сукупності сприяють довшому та здоровішому життю.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.