Схожий на COVID-19 і може мутувати: що відомо про вірус HKU5, знайдений у кажанів

Кажани знову принесли науковому світу страшилку у вигляді вірусу, який використовує ті самі методи зараження, що поклали початок останній пандемії. Він є потенційною небезпекою для людства, хоча в нас ще є деяка надія.

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Серед сотень тисяч вірусів, що населяють наш світ, деякі штами небезпечних хвороб останнім часом вийшли з тіні, привертаючи увагу вчених своїми потенційними наслідками для здоров'я населення планети. Одним із таких вірусів є коронавірус кажана Pipistrellus HKU5 (Bat-CoV HKU5) — оболонковий одноланцюговий РНК-вірус із позитивним ланцюжком, виявлений у японських кажанів-піпіпістрелів у Гонконзі. Він має близьку генетичну спорідненість із коронавірусом близькосхідного респіраторного синдрому (MERS-CoV), який став причиною спалаху захворювання 2012 року, пише South China Morning Post.

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Відкриття Bat-CoV HKU5 швидко викликало серед вчених питання щодо його здатності заражати людей, адже багато хто з них ще добре пам'ятає початок останньої пандемії. Їхнє дослідження, опубліковане в журналі Cell і проведене під керівництвом Ши Чженлі — провідної вірусологині, відомої як "жінка-кажан", показало, що в той час як MERS-CoV використовує рецептор DPP4 для проникнення в клітини людини, Bat-CoV HKU5 може використовувати рецептор ACE2 свого природного господаря, японського кажана-піпіпістрели (Pipistrellus abramus), для проникнення в наш організм.

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Використання цього рецептора важливе, оскільки ACE2 — це той самий рецептор, який використовував SARS-CoV-2, вірус, що викликає COVID-19, для зараження. Однак важливо зазначити, що здатність Bat-CoV HKU5 використовувати людські рецептори ACE2 не встановлена, і на цей час немає жодних доказів того, що цей вірус заражає з легкістю людей, як це робив COVID-19 і його варіанти, як-от Пірола, про які Фокус уже писав раніше.

Тварини знову стали вісниками апокаліпсису

Можливість міжвидової передачі коронавірусів, особливо від кажанів до людини, є предметом постійних досліджень, особливо з огляду на останні події. Кажани є своєрідними резервуарами для різних коронавірусів, і тому не раз викликали критику вчених щодо експериментів над ними, про що також раніше писав Фокус, а їхній тісний контакт з іншими тваринами та людьми може сприяти поширенню хвороб. Генетична схожість між Bat-CoV HKU5 і MERS-CoV дала змогу вченим припустити, що внаслідок рекомбінації у кажанів можуть виникнути нові коронавіруси, здатні зрештою інфікувати людину. Це ще раз нагадує про велику важливість моніторингу популяцій кажанів та їхніх вірусів для запобігання можливого початку нової пандемії.

Зоонозні захворювання — це інфекції, які передаються від тварин до людини, часто через прямий контакт або заражену їжу і воду. Понад 60% відомих інфекційних захворювань людини є зоонозами, що робить їх серйозною проблемою для громадської охорони здоров'я.

Пандемія COVID-19 становила загрозу навіть домашнім тваринам, а дехто, навпаки, вважав їх джерелом хвороби Фото: Getty Images

Приблизно 75% нових інфекційних захворювань або тих, що виникають, походять від тварин, включно з такими вірусами, як Ебола і коронавіруси. Ці хвороби також можуть передаватися через переносників, таких як кліщі та комарі, що збільшує їхнє поширення.

Деякі найбільш відомі зоонози включають сказ, сальмонельоз і хворобу Лайма, всі з яких становлять загрозу для здоров'я людини. Ефективні стратегії профілактики включають вакцинацію, дотримання правил гігієни та моніторинг популяцій тварин.

Пандемія, що змінила наш світ назавжди

Пандемія COVID-19, спричинена SARS-CoV-2, свого часу справила серйозний глобальний вплив на всі аспекти нашого побуту. З'явившись наприкінці 2019 року, цей вірус призвів до широкого розповсюдження захворювань, значної смертності та безпрецедентних порушень повсякденного життя й економіки в усьому світі. Пандемія виявила вразливість глобальних систем охорони здоров'я та засвідчила всю необхідність надійного епіднагляду та механізмів швидкого реагування для боротьби зі спалахами подібних інфекційних захворювань.

Станом на початок 2025 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляла про понад 780 мільйонів підтверджених випадків захворювання в усьому світі, при цьому офіційно було зареєстровано близько 7 мільйонів смертей. Однак аналіз надлишкової смертності дає змогу припустити, що справжня кількість загиблих може бути значно вищою.

Вірус стрімко прокотився по всій Землі, паралізувавши майже всі звичні повсякденні активності Фото: New Atlas

У Сполучених Штатах Америки COVID-19 продовжує заражати населення: протягом останнього року в середньому помирало близько 900 осіб на тиждень. Люди похилого віку зазнавали непропорційно більшого впливу вірусу. Так, протягом попередньої зими на людей віком 75 років і старше припадало близько половини госпіталізацій і внутрішньолікарняних смертей від COVID-19 у країні.

Пандемія також призвела до скорочення тривалості життя в кількох країнах. Наприклад, у США з 2019 по 2021 рік очікувана тривалість життя скоротилася майже на 3 роки.

Вакцинація була виведена на глобальний рівень і загалом у світі було введено понад 13,5 мільярдів доз. Понад 70% населення світу отримало хоча б одну дозу вакцини COVID-19. Незважаючи на ці зусилля, нерівність щодо вакцин зберігається, особливо в країнах із низьким рівнем доходу, які стикаються з труднощами в отриманні бустерних доз.

Минула пандемія також глибоко вплинула на психічне здоров'я людей у всьому світі. Показники депресії та тривожності зросли на 25% скрізь, до того ж найпостраждалішими групами є молоді люди та медичні працівники.

COVID-19 продовжує жити і процвітати

Станом на початок 2025 року картина, пов'язана з COVID-19, продовжує змінюватися з появою все нових варіантів. Один із таких варіантів, ХЕС, уперше виявлений у Німеччині в середині 2024 року, був виявлений у багатьох країнах, включно зі США, Великою Британією та Австралією. ХЕС — це рекомбінантний варіант, що поєднує в собі генетичний матеріал попередніх субоваріантів омікрон KS.1.1 і KP.3.3. Перші дані, отримані під час його вивчення, свідчили про те, що ХЕС може мати перевагу в передачі вірусу, порівнюючи з ранішими штамами, однак наявні вакцини, як і раніше, є ефективними для зниження важких захворювань, пов'язаних із цим варіантом.

Ще один варіант, що становить інтерес учених, — KP.3.1.1, нащадок лінії JN.1 Omicron. До середини 2024 року на KP.3.1.1 припадала значна частина нових випадків COVID-19 у США. Цей варіант вирізняється підвищеною трансмісивністю і здатністю обходити імунні реакції, спричинені попередніми інфекціями та вакцинацією. У відповідь на це було розроблено оновлені вакцини, спрямовані на штам KP.2, які, як очікувалося, мають забезпечити захист від KP.3.1.1.

Вчені досі покращують наявні вакцини, які навіть стали фундаментом нових ліків, спрямованих на інші захворювання Фото: вакцина

Поява цих варіантів відмінно показує всю яскраву динаміку вірусів SARS-CoV-2 та їхніх мутацій, що породжують все нові варіанти. Моніторинг таких змін дає змогу своєчасно оновлювати стратегії громадської охорони здоров'я і формули вакцин, забезпечуючи стійкий захист від штамів, що еволюціонують. Органи охорони здоров'я в усьому світі активно відстежують ці мутації, щоб використовувати їх у кампаніях з вакцинації та інших профілактичних заходах.

Хоча Bat-CoV HKU5 залишається вірусом, що трапляється переважно у кажанів і не має наразі доказів зараження людини, саме його існування не виключає реальність мутації, яка дасть йому змогу розпочати нову пандемію в усіх куточках планети. Уроки, витягнуті з пандемії COVID-19, і постійна поява нових варіантів, як-от XEC і KP.3.1.1, свідчать про гостру необхідність проактивного моніторингу хвороб, досліджень і забезпечення готовності для пом'якшення потенційних майбутніх зоонозних і пандемічних загроз.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.