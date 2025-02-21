Знайшли "вимикач" росту пухлин: учені відкрили новий спосіб боротьби з раком

Ракова пухлина є однією з ключових цілей лікарів у період боротьби з хворобою. Нещодавно вчені виявили спосіб відключити механізм їхнього росту, фактично припиняючи поширення кількох видів раку.

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Нещодавній прорив учених у сфері лікування онкології може стати надією і навіть порятунком для тих, хто страждає від раку простати. Дослідники розкрили ключовий механізм, що регулює активність ключового ферменту, протеїн-серин-кінази H1 (PSKH1), який відіграє важливу роль у розвитку цього поширеного захворювання. Знайшовши цей незвичайний "перемикач", дослідники проклали шлях для створення нових методів лікування, пише The New Daily.

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Рак простати посідає друге місце у світі за кількістю діагностованих онкологічних захворювань серед чоловіків, щорічно реєструється близько 1,2 мільйона нових випадків і понад 350 тисяч летальних випадків. Відкриття механізму регуляції PSKH1 знаменує собою значний прогрес у розумінні того, як розвиваються і поширюються пухлини простати.

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Організм не перестане боротися: вчені вивчають новий метод лікування раку

Доктор Джон Скотт з Інституту фармацевтичних наук Монаша, провідний фахівець у цій галузі та автор дослідження, опублікованого в журналі PNAS, пояснив, що пухлини виникають, коли клітини ігнорують нормальні сигнали про припинення росту або початок клітинної смерті, про цілі якої Фокус уже писав раніше. Активуючись, PSKH1 взаємодіє зі специфічними білками на поверхні клітин, запускаючи каскад подій, що посилюють клітинну активність і призводять до утворення пухлини.

Дослідницька група встановила, що активація PSKH1 залежить від його зв'язування з білком під назвою кальмодулін, який запускає сигнальний каскад, що сприяє росту пухлини. І навпаки, коли PSKH1 зв'язується з іншим білком, ретикулокальбіном, його активність пригнічується, ефективно зупиняючи прогресування ракових клітин. Таке тонке розуміння регуляції PSKH1 відкриває можливості для розробки цільової терапії, спрямованої на модулювання активності цього ферменту.

Такі методи лікування обіцяють зупинити прогресування раку з потенційно меншою кількістю побічних ефектів порівняно з традиційними методами лікування, подібними до хіміотерапії. Професор Джеймс Мерфі з WEHI, співавтор дослідження, наголосив, що це відкриття дає нові можливості для розробки ліків, здатних зупинити прогресування відповідних видів раку в зародку.

Кальмодулін зв'язується з PSKH1 (сірий колір), щоб "увімкнути" його активність. Ретикулокальбін зв'язується з PSKH1, щоб "вимкнути" його активність Фото: WEHI

Крім раку простати, гіперактивність PSKH1 була пов'язана з іншими злоякісними пухлинами, включно з раком легенів і нирок. Тому терапія, спрямована на PSKH1, може мати ширше застосування, даючи надію на поліпшення результатів лікування при різних видах раку, вважають автори.

Зосередившись на конкретних молекулярних факторах розвитку хвороби, дослідники можуть розробити більш ефективні та менш шкідливі для здоров'я пацієнтів методи лікування. Поки наукова спільнота продовжує вивчати роль PSKH1 у прогресуванні раку, це дослідження знаменує собою багатообіцяючий крок до досконаліших і зручніших для пацієнтів терапевтичних стратегій боротьби з хворобою.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.