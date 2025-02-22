Омолодити мозок на десяток років: учені розповіли, що для цього треба зробити з телефоном

Серйозні та невиліковні хвороби мозку, що стають дедалі більшою загрозою в міру нашого старіння, є поширеною проблемою. Але нещодавно вчені знайшли неймовірно простий спосіб захисту нашого мозку від таких ускладнень.

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В епоху, коли смартфони стали незамінними супутниками багатьох людей, недавнє дослідження показало, що просте вимкнення мобільного доступу до інтернету може призвести до значного поліпшення психічного здоров'я і концентрації уваги, а в довгостроковій перспективі — захистити від багатьох когнітивних порушень на роки вперед, пише StudyFinds.

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Вчені з різних університетів США і Канади протягом місяця провели дослідження за участю 467 користувачів iPhone, середній вік яких становив 32 роки, щоб вивчити, як скорочення доступу до інтернету впливає на повсякденне життя. Учасники встановили застосунок, який блокував мобільний інтернет, але водночас давав змогу здійснювати дзвінки і надсилати смс, підтримуючи необхідне спілкування без постійних відволікаючих чинників у мережі.

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Результати, опубліковані в журналі PNAS Nexus, здивували авторів дослідження. Після двох тижнів відсутності мобільного інтернету учасники відзначили поліпшення самопочуття і психічного здоров'я, що перевершує ті, які зазвичай спостерігаються навіть під час прийому антидепресантів. Крім того, тести на увагу показали поліпшення, які можна порівняти зі зверненням назад десятирічного вікового зниження когнітивних здібностей. Ці результати свідчать про те, що постійний доступ до мобільного інтернету може порушувати нашу природну здатність концентрувати увагу.

Зміни в поведінці також супроводжували це зміцнення психічного здоров'я. Позбувшись спокуси нескінченного скролінгу, люди проводили більше часу, спілкуючись із людьми віч-на-віч, займаючись спортом і насолоджуючись активним відпочинком — поведінкою, яка сприяє зміцненню психічного здоров'я та когнітивних функцій ще більше. Примітно, що у 91 % учасників спостерігалися поліпшення хоча б в одній із ключових сфер самопочуття.

При цьому, що навіть у тих, хто не повністю дотримувався двотижневої заборони на мобільний інтернет, спостерігалися позитивні зміни, що говорить про те, що навіть часткове скорочення використання може бути корисним. Цей висновок дав змогу вченим припустити, що менш екстремальні заходи, як-от обмежене в часі блокування інтернету, все ж таки можуть дати значні переваги, незважаючи на удавану радикальність.

Дослідження також показало, що найзначніші поліпшення спостерігалися у людей з високим рівнем "страху втрачених можливостей", що спростовує думку про те, що постійне підключення до інтернету знімає тривогу.

Страх втрачених можливостей (FOMO) — це психологічний феномен, коли людина відчуває тривогу або занепокоєння через те, що пропустила суспільні події, якийсь досвід або важливі новини, особливо ті, які можна побачити в соціальних мережах. Він виникає через переконання, що інші насолоджуються цим досвідом, а вони залишаються осторонь, що призводить до компульсивного залучення до онлайн життя. Дослідження показують, що постійний цифровий зв'язок може посилити FOMO, посилюючи стрес і незадоволеність, а не приносячи полегшення.

Незважаючи на те, що тільки 25 % учасників витримали повну двотижневу заборону на використання мобільного інтернету, загальні позитивні результати свідчать про те, що навмисне скорочення використання мобільного інтернету може поліпшити самопочуття, психічне здоров'я і концентрацію уваги.

Провідний автор дослідження Адріан Ворд, доцент кафедри маркетингу Техаського університету в Остіні, зазначив: "Наше головне питання полягало в тому, чи пристосовані ми до постійного під'єднання до всього і завжди? Отримані дані свідчать про те, що ні". Отже, свідоме обмеження доступу до мобільного інтернету, навіть тимчасове, може стати простою, але ефективною стратегією для поліпшення різних аспектів психічного здоров'я, повсякденного функціонування і довгострокового міцного здоров'я.

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