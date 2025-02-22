Захистити мозок від деменції: вчені розповіли, як зробити це всього за 35 хвилин на тиждень

Деменція стає дедалі серйознішою загрозою в міру нашого старіння. Однак нещодавно вчені дізналися, як можна легко захистити свій мозок від цього небезпечного захворювання.

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Недавнє дослідження Університету Джона Гопкінса показало, що навіть мінімальна фізична активність може принести значну користь нашому мозку. Щоденні п'ятихвилинні вправи можуть істотно знизити ризик розвитку деменції, пропонуючи більш доступний і простий підхід до її профілактики. Особливо корисним такі навантаження виявилися для літніх людей, пише StudyFinds.

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У дослідженні, опублікованому в Journal of Post-Acute and Long-Term Care Medicine і проведеному під керівництвом Амаля Ванігатунга, кандидата наук та епідеміолога з Університету Джона Гопкісна, що вивчає фізичну активність, вченими було проаналізовано дані майже 90 000 дорослих у віці близько 63 років. Учасники носили наручні пристрої для об'єктивного вимірювання рівня їхньої активності.

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Результати показали, що всього 35 хвилин помірних фізичних вправ на тиждень на 41% знижують ризик розвитку деменції. Це суперечить загальноприйнятим рекомендаціям про цілих 150 хвилин помірної активності на тиждень і підтверджує думку про те, що невеликі вправи однаково кращі за їхню повну відсутність, хоча вчені вже з'ясували спосіб, як легко підвищити їхню ефективність.

Деменція, що характеризується серйозним зниженням когнітивних здібностей, яке впливає на повсякденне життя, зачіпає мільйони людей в усьому світі, і, за прогнозами вчених, до 2050 року кількість таких випадків потроїться. В одних лише Сполучених Штатах на це захворювання страждають близько семи мільйонів осіб, зокрема приблизно третина людей у віці 85 років і старше. Це захворювання сильно впливає як на хворих, так і на тих, хто за ними доглядає.

Для літніх людей, особливо з обмеженими можливостями здоров'я, виконання стандартних рекомендацій щодо фізичних вправ може виявитися складним завданням. Однак це дослідження показує, що навіть помірна фізична активність, така як бадьора ходьба, садівництво, танці, їзда на велосипеді або плавання, може забезпечити захист від зниження когнітивних здібностей.

Подібні заняття посилюють приплив крові до мозку, зменшують запалення і сприяють зростанню нових клітин мозку, що в сукупності сприяє поліпшенню здоров'я мозку. Примітно, що в дослідженні було відзначено, що захисний ефект фізичних вправ від деменції проявлявся незалежно від ступеня слабкості організму учасників. Це означає, що навіть люди з обмеженими можливостями пересування можуть отримати користь від включення невеликих фізичних навантажень у свій розпорядок дня.

Такі прості дії, як прогулянка до поштомату, робота по дому або сидячі вправи, можуть стати ефективними кроками на шляху до збереження когнітивних функцій, вважають автори.

Включення регулярної фізичної активності в повсякденне життя не тільки підтримує здоров'я мозку, а й покращує загальне самопочуття і роботу всього організму. Це дослідження показує, що кожен рух має значення, і навіть мінімальні фізичні навантаження можуть призвести до значного поліпшення нашого здоров'я.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.