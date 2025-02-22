Захищає від розвитку небезпечного раку: вчені назвали продукт, що зміцнює кишківник

Наш кишківник працює цілодобово і без відпочинку, що з часом робить його вразливим до серйозних хвороб, таких як колоректальний рак. Однак нещодавно вчені з'ясували, що один доступний продукт здатен захистити його від хвороби.

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Нещодавнє дослідження показало, що додавання до раціону йогурту може забезпечити захист від деяких видів колоректального раку. Вчені давно вивчали його потенційні переваги для здоров'я, зокрема, завдяки живим бактеріальним культурам, що містяться в ньому, але результати наукових робіт не були однозначні. Новий аналіз проливає світло на зв'язок між споживанням йогурту та конкретними підтипами колоректального раку, пише Harvard T. H. Chan School of Public Health.

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У дослідженні, проведеному під керівництвом епідеміолога Шуджи Огіно з лікарні Брігама і жінок і Гарвардського університету та опублікованому в журналі Gut Microbes, було проаналізовано дані понад 130 000 людей, за якими велося спостереження впродовж понад трьох десятиліть. Незважаючи на те, що вченими не було виявлено значного зв'язку між споживанням йогурту і загальною захворюваністю на колоректальний рак, третій за поширеністю рак у всьому світі, дослідники помітили помітний зв'язок при вивченні підтипів раку.

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Учасники, які вживали дві і більше порцій йогурту на тиждень, мали на 20% меншу частоту біфідобактеріально-позитивних пухлин, особливо в проксимальному відділі товстої кишки, порівняно з тими, хто вживав менше однієї порції на місяць.

Bifidobacterium — поширена бактерія в кишківнику людини, яка присутня в багатьох йогуртах. Але наш кишківник і їжа це не єдині її джерела. Так, приблизно в 30% випадків колоректального раку трапляються пухлини, які містять цю бактерію, які часто бувають агресивнішими. Присутність Bifidobacterium у пухлинах припускає, що у деяких людей вона може легше проникати через кишковий бар'єр.

Парадоксально, але регулярне вживання йогурту, багатого на Bifidobacterium, може допомогти запобігти цій бактеріальній транслокації, можливо, завдяки його антиоксидантним і протизапальним властивостям, що посилюють цілісність кишкового бар'єру, заявили автори дослідження.

Хоча ці результати є більше спостережливими і для встановлення причинно-наслідкового зв'язку необхідні подальші дослідження, вони вносять внесок у зростаючу кількість доказів, що пов'язують дієту, склад мікробіома кишківника і ризик розвитку онкологічних захворювань. Як зазначає доктор Огіно, розуміння того, як довгострокові дієтичні звички впливають на присутність конкретних бактерій у тканинах, може зміцнити докази, що пов'язують дієту із захистом нашого організму від небезпечних хвороб.

Але важливо пам'ятати, що хоча йогурт може принести користь нашому кишківнику, цілісний підхід до зміцнення здоров'я, що включає збалансовану дієту, багату на клітковину, регулярну фізичну активність і планові медичні обстеження, потрібен для зниження ризику розвитку раку.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.