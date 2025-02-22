Вона є в колі та йогуртах: популярна добавка виявилася джерелом інфарктів та інсультів

Останніми роками багато популярних продуктів не раз піддавалися критиці вчених за їхню серйозну шкоду нашому здоров'ю. Нещодавно вчені знову виявили смертельну небезпеку в одному поширеному інгредієнті.

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У пошуках більш здорових альтернатив цукру штучні підсолоджувачі стали повсюдно використовуватися в таких продуктах, як дієтична газована вода, жувальна гумка без цукру і йогурти з низьким вмістом цукру. Однак останні дослідження показують, що ці замінники можуть бути не такими вже нешкідливими, як вважали раніше, і серйозно вплинути на наше здоров'я, пише New York Post.

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Дослідження, проведене вченими з Каролінського інституту в Швеції та опубліковане в журналі Cell Metabolism, вказало на потенційні серцево-судинні ризики, пов'язані з аспартамом, широко використовуваним штучним підсолоджувачем.

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Дослідницька група під керівництвом професора Іхай Цао виявила, що вживання аспартаму мишами призводило до підвищення рівня інсуліну, що, своєю чергою, сприяло розвитку атеросклерозу — накопиченню жирових бляшок в артеріях. Цей стан є відомим провісником інфарктів та інсультів.

Під час дослідження мишей протягом 12 тижнів годували дієтою, яка містила 0,15% аспартаму, що вже не раз потрапляв під шквал критики, що приблизно еквівалентно споживанню людиною трьох банок дієтичної газованої води на день. У цих мишей спостерігалися більші й багатші на ліпіди бляшки в артеріях порівняно з тими, хто не піддавався впливу аспартаму.

Крім того, дослідники виявили запальний білок CX3CL1, який залишався прикріпленим до внутрішньої оболонки кровоносних судин за підвищеного рівня інсуліну. Цей білок діяв як приманка, захоплюючи імунні клітини і сприяючи розвитку запалення — ключового фактора в прогресуванні атеросклерозу.

Хоча ці результати ґрунтуються на тваринних моделях, вони порушують важливі питання про довгостроковий вплив штучних підсолоджувачів на здоров'я людини. Професор Цао наголосив на необхідності подальших робіт у цьому напрямі, заявивши: "Штучні підсолоджувачі проникли майже в усі види їжі, тому ми маємо знати про їхній довгостроковий вплив на здоров'я".

Аспартам приблизно у 200 разів солодший за цукор, що дає змогу виробникам використовувати його в мінімальних кількостях для досягнення бажаної солодкості, у такий спосіб знижуючи вартість виробництва. Незважаючи на широке поширення, 2023 року Міжнародне агентство з вивчення раку при Всесвітній організації охорони здоров'я віднесло аспартам до категорії "можливо канцерогенних для людини", що свідчить про тривале занепокоєння з приводу його безпеки.

Оскільки дослідження продовжують вивчати вплив штучних підсолоджувачів, люди можуть подумати про те, щоб стримати їхнє споживання і за можливості обирати натуральні альтернативи. Дотримання збалансованої дієти, багатої цільними продуктами харчування, залишається наріжним каменем серцево-судинного здоров'я.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.