Буддійський секрет: учені назвали незвичайний спосіб заспокоєння подразненого кишківника

Синдром подразненого кишківника може будь-якої миті порушити всі наші плани та зашкодити нам як фізично, так і психологічно. Однак нещодавно вчені проаналізували просту практику, яка виявилася дієвою в боротьбі з ним.

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Життя, в якому кишківник диктує нам щоденні правила розпорядку дня, з несподіваним дискомфортом у животі та непередбачуваними походами до туалету звучить страшно. Такою є реальність для багатьох людей, які страждають на синдром подразненого кишківника (СПК) — хронічне захворювання, яке порушує роботу товстого кишківника та проявляється такими симптомами, як біль у животі, здуття живота, гази, діарея і закрепи. Однак нещодавно вчені з'ясували, що проста і доступна процедура може допомогти в боротьбі з цим ускладненням, пише PsyPost.

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Хоча точна причина СПК залишається невстановленою, вважається, що такі фактори, як стрес, дієта і дисбаланс кишкових бактерій, відіграють значну роль. У пошуках ефективних стратегій лікування дослідження, проведене під керівництвом Сьюзан А. Гейлорд, вивчило вплив тренування усвідомленості на симптоми СПК.

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Усвідомленість (Mindfulness) — це практика, яка передбачає концентрацію уваги на теперішньому моменті без осуду будь-чого. Вона сприяє усвідомленню думок, емоцій і тілесних відчуттів, сприяючи прийняттю і зниженню стресу. Йдучи корінням у буддійські традиції, усвідомленість завоювала популярність у сучасній психології як терапевтична техніка для боротьби з тривогою, депресією і хронічним болем.

У дослідженні, опублікованому в журналі Mindfulness, узяли участь 75 дорослих жінок із діагнозом СПК. Учасниць було випадковим чином розподілено на восьмитижневу програму тренування усвідомленості або групу соціальної підтримки, що включала щотижневі двогодинні заняття і південний ретрит після шостого тижня.

Програма тренування усвідомленості була розроблена спеціально для жінок із СПК і проводилася досвідченим інструктором. Оцінювання проводили через кілька проміжків часу, зокрема через шість і дванадцять місяців після лікування, з вимірюванням вираженості симптомів СПК, якості життя, вісцеральної чутливості, психологічного дистресу і рівня усвідомленості.

Результати показали, що через шість місяців після втручання в групі, що займається практикою усвідомленості, симптоми СПК значно зменшилися порівняно з групою соціальної підтримки. Хоча до дванадцяти місяців різниця дещо зменшилася, група усвідомленості продовжувала повідомляти про кращі результати. Крім того, як через шість, так і через дванадцять місяців у групі усвідомленості було відмічено поліпшення вісцеральної чутливості, в той час як у групі соціальної підтримки істотних змін не відбулося.

Ці результати свідчать про те, що тренінг усвідомленості пропонує багатообіцяючий підхід до лікування симптомів СПК, потенційно забезпечуючи тривале полегшення від цього ускладнення. Однак варто пам'ятати, що дослідження спиралося на дані самозвіту, що може внести похибку, пов'язану з обізнаністю учасників про лікування та очікуваннями дослідників.

Незважаючи на це обмеження, дослідження показало можливий потенціал включення практики усвідомленості в плани лікування синдрому, даючи надію тим, хто прагне полегшити своє життя.

Раніше Фокус писав про те, що, на думку вчених, гравітація провокує синдром подразненого кишечника. Дослідники заявили, що знайшли причину розвитку синдрому подразненого кишечника.

Також Фокус писав про вплив генів, відповідальних за розвиток синдрому подразненого кишечника, на нашу психіку. Вчені виявили генетичний зв'язок між синдромом подразненого кишківника і такими розладами, як тривога і депресія.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.