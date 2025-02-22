Запорука здорового сну: вчені заявили, що справа зовсім не в його тривалості

Тривалий час учені вважали, що основою якісного відпочинку вночі є певна кількість годин. Однак нещодавнє дослідження заперечило це твердження, поставивши на перше місце зовсім інший фактор.

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Тоді як багато людей для оцінки якості свого нічного відпочинку орієнтуються на кількість годин, які вони сплять щоночі, нове дослідження з'ясувало, що сама сталість графіка сну може відігравати куди більш важливу роль у загальному стані здоров'я. Таким чином, головним у нашому відпочинку може бути зовсім не його тривалість, пише Cambridgeshire Live.

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Дослідження, опубліковане в журналі Sleep, проаналізувало дані понад 60 000 учасників і показало, що у людей з регулярним режимом сну ризик смертності був значно нижчим, ніж у тих, хто спав нерегулярно, нехай і довше.

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Дослідницька група розрахувала індекс регулярності сну (SRI), використовуючи понад 10 мільйонів годин даних акселерометра. Вони виявили, що більш регулярний сон пов'язаний зі зниженням ризику смертності від усіх причин на 20-48%. Регулярність сну виявилася сильнішим провісником ризику смертності, ніж його тривалість, що означає, що дотримання послідовності часу сну і неспання може бути важливішим для довголіття, ніж проста увага до загальної кількості проспаних годин. Так, деяким людям достатньо лише 4 години сну на добу, при цьому вони почуваються чудово, про що вже писав Фокус раніше.

Ще одне дослідження, опубліковане в журналі Journal of Epidemiology & Community Health, яке вкотре наголосило на важливості сталості сну, засвідчило, що нерегулярний режим відпочинку й неспання пов'язаний із підвищеним ризиком серцево-судинних ускладнень, як-от інфаркти та інсульти.

На додаток до фізичного здоров'я регулярність сну також уже була пов'язана вченими з психічним благополуччям. Дослідження, опубліковане в журналі Sleep Health, показало, що постійний режим сну сприяє поліпшенню психологічного здоров'я, зокрема зменшенню симптомів депресії та поліпшенню когнітивних функцій. Це свідчить про те, що ефекти регулярного режиму сну виходять за межі фізичного здоров'я й охоплюють також емоційне та психічне благополуччя.

Щоб поліпшити стан здоров'я, експерти рекомендують встановити і підтримувати постійний режим. Це включає в себе засинання і пробудження в один і той самий час щодня, навіть у вихідні. Така регулярність допомагає регулювати внутрішній годинник організму, що призводить до поліпшення якості сну і загального стану здоров'я.

Хоча отримання достатньої кількості сну, безсумнівно, важливе, регулярність сну відіграє не меншу роль у визначенні стану нашого здоров'я та його змінах. Пріоритетне дотримання режиму сну може стати простою, але ефективною стратегією для поліпшення фізичного та психічного стану для багатьох людей.

Раніше Фокус писав про 5 простих способів поліпшення сну. Експерти підготували список простих дій, що дають змогу досягти безтурботного і міцного сну.

Також Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.