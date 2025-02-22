Отруюють нас і все навколо: вчені закликали відмовитися від пластикових контейнерів для їжі

Пластикові контейнери вже давно стали стандартним методом доставки більшості видів їжі на винос. Однак нещодавно вчені дізналися, яка небезпека ховається в кожному з них, проникаючи в їжу, яку ми їмо і, зрештою, в наш організм.

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У метушні сучасного життя їжа на винос стала для багатьох своєрідним порятунком і єдиним способом на перекус під час роботи. Однак останні дослідження з'ясували, що пластикові контейнери, в які упаковується ця їжа, можуть завдавати дуже серйозної шкоди здоров'ю нашого серця. Про причини двічі подумати, ніж їсти їжу з таких контейнерів, пише Futurism.

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Дослідження, опубліковане в журналі Ecotoxicology and Environmental Safety, показало, що хімічні речовини, які просочуються з пластикових контейнерів у їжу, можуть негативно впливати на мікробіом кишківника, що призводить до запалення — відомого провісника серцево-судинних захворювань.

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У цьому дослідженні вчені з Китаю провели експерименти, під час яких щури вживали кип'ячену воду, що зберігалася в пластикових контейнерах на винос протягом різного часу. Протягом трьох місяців у всіх щурів, незалежно від часу впливу, спостерігалися значні зміни в кишкових бактеріях і пошкодження тканин серцевого м'яза. Ці дані свідчать про те, що навіть мінімальний контакт із нагрітим пластиком може становити небезпеку для здоров'я.

В основі проблеми лежить той самий злощасний мікропластик — крихітні частинки пластику розміром менше ніж п'ять міліметрів, які можуть мігрувати з контейнерів у їжу, особливо під впливом тепла. Ці мікрочастинки, а також пов'язані з ними хімічні речовини, як-от бісфенол А (BPA) і фталати, порушують ендокринну функцію і пов'язані з різними проблемами зі здоров'ям, зокрема хворобами серця.

Щоб знизити ці ризики, експерти рекомендують відмовитися від використання пластикових контейнерів для гарячої їжі. Віддаючи перевагу альтернативним варіантам, таким як скло або нержавіюча сталь, можна запобігти потраплянню шкідливих речовин у їжу, а потім в організм. Крім того, для збереження здоров'я вченими рекомендується скоротити загальне використання пластику в повсякденному житті і вчасно вживати заходів щодо боротьби з його накопиченням.

Мікропластик став широко поширеним у нашому навколишньому середовищі, проникаючи не тільки в їжу і воду, а й у повітря, яким ми дихаємо, і навіть у рибу, яку ми їмо. Дослідження виявили його в найрізноманітніших тканинах людини, що підкреслює важливість розв'язання цієї нової проблеми зі здоров'ям і продовження захаращення нашого організму чужорідними частинками.

Хоча для повного розуміння довгострокових наслідків впливу мікропластику необхідні подальші дослідження, вжиття активних заходів для мінімізації контакту з ним, наприклад, вибір непластикових рішень для зберігання продуктів і уважне ставлення до пакування продуктів, що купуються, може сприяти поліпшенню стану здоров'я мільйонів людей.

Раніше Фокус писав про згубний вплив мікропластику на наш кишечник. Посилаючись на нове дослідження, вчені закликають нас звертати більше уваги на негативний вплив пластику на наш організм.

Також Фокус писав про те, що альтернатива пластику з цукрової тростини виявилася небезпечною. Нове дослідження свідчить про те, що пластик із цукрової тростини не можна використовувати як екологічно чисту альтернативу звичайному.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.