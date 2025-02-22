Вбиває не тільки мотивацію: вчені розповіли, як цькування на роботі впливає на наші сім'ї

Деякі люди стикаються на робочому місці з неприємною ситуацією, в якій вони стають вічним цапом-відбувайлом. Однак нещодавно вчені з'ясували, що систематичні знущання шкодять не тільки їм, а й їхнім найближчим людям.

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Знущання на робочому місці, що трапляються в багатьох професійних середовищах, уже давно визнані згубним впливом на здоров'я співробітників. Однак нещодавні дослідження засвідчили, що наслідки цього явища виходять за межі окремих людей і робочої атмосфери, суттєво впливаючи і на самопочуття їхніх партнерів, пише News Medical.

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Спільне дослідження, проведене Університетом Східної Англії у Великій Британії, а також Мадридським університетом Комплутенсе і Севільським університетом в Іспанії, дало змогу вченим з'ясувати безпосередні наслідки знущань на робочому місці для різних факторів, пов'язаних зі сном.

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До числа досліджуваних станів увійшли передчасне пробудження, порушення повсякденного життя через поганий сон і загальну незадоволеність якістю сну.

Результати дослідження, опубліковані в журналі Journal of Interpersonal Violence, вказують на тривожну тенденцію: співробітники, які зазнали знущань, часто зазнають наростаючих з часом порушень сну, включно з труднощами з початком сну, підтримкою сну і ранніми ранковими пробудженнями. Ця прогресія значною мірою пояснюється "румінацією гніву" — процесом, під час якого люди безперервно згадують тривожні події, як-от погане поводження на робочому місці, які, крім усього іншого, шкодять нашому серцю.

Провідна авторка дослідження професорка Ана Санс-Вергель з Норвічської бізнес-школи пояснює, що ця постійна румінація слугує дезадаптивним механізмом подолання. Хоча люди можуть вважати, що уявне переосмислення негативного досвіду допоможе їм впоратися з ним і подолати його, це часто посилює стрес і заважає спокійному сну.

Ба більше, дослідження виявило "заразний" аспект безсоння: порушення сну, яких зазнає потерпілий співробітник, можуть передаватися його партнеру, що призводить до загальних проблем зі сном і взаємних порушень повсякденного життя. Цей феномен підкреслює взаємопов'язану природу здоров'я сну в інтимних стосунках.

Щоб дійти таких висновків, дослідники провели два різні етапи дослідження. У першому з них 147 співробітників спостерігалися за роботою протягом п'яти днів, а в другому — 139 подружніх пар протягом двох місяців. Учасники, які проживають в Іспанії, надали дані про схильність до знущань на робочому місці, рівень пов'язаних з роботою румінацій гніву і різні показники безсоння.

Результати послідовно продемонстрували, що знущання побічно посилюють проблеми зі сном через посилення румінації. Крім того, партнери співробітників, які зазнали цькування, повідомляли про паралельні порушення сну, що свідчить про те, що проблеми зі сном одного партнера можуть безпосередньо впливати на проблеми іншого, імовірно, через загальну обстановку під час сну та емоційні зв'язки. Ці висновки підкреслюють необхідність комплексних заходів, спрямованих на боротьбу з цькуванням на робочому місці, заявили автори.

Заходи, орієнтовані на сімейні пари, можуть озброїти обох партнерів стратегіями подолання стресу, у такий спосіб знижуючи рівень румінації та покращуючи якість сну для обох, вважають учені.

Раніше Фокус писав про те, що вчені дізналися, як почуття гніву пошкоджує наше серце. Щодня ми відчуваємо цілий спектр емоцій, від радості до злості, не замислюючись про їхній вплив на наше здоров'я. Але вчені стверджують, що одна емоція здатна серйозно нашкодити нам.

Також Фокус писав про те, як завдяки вченим з Університету Нагої в Японії, стало відомо про ще один спосіб контролю негативних емоцій.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.