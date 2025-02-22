Останній сигнал організму: таємничий нескінченний кашель жінки врятував їй життя

Часом наш організм у незвичний спосіб намагається донести нам про проблеми, збиваючи з пантелику багатьох лікарів. Так і сталося з 71-річною скрипалькою, причина постійного кашлю якої здивувала навіть найдосвідченіших працівників сфери медицини.

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Понад рік життя Констанс Мейєр було наповнене безперервним надсадним кашлем, який збивав з пантелику її лікарів, дратував оточуючих і не піддавався жодним спробам лікування. 71-річна скрипалька, досвідчена виконавиця, яка брала участь у створенні саундтреків до великих фільмів і співпрацювала зі всесвітньо відомими музикантами, опинилася в центрі медичної загадки, а реальна причина здивувала навіть бувалих лікарів, пише The Washington Post.

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Діагнози Мейєр варіювалися від астми до кислотного рефлюксу, але жоден із призначених методів лікування не приносив довготривалого полегшення. І тільки випадкова зустріч виявила справжню причину симптомів Мейєр, що допомогло врятувати їй життя.

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Не варто боятися, але варто бути напоготові: причини затяжного кашлю та способи впоратися з ним

Мейєр давно боялася раку, привид якого нависав над її родиною. Її мати і бабуся померли молодими від раку яєчників і грудей відповідно. Але, незважаючи на сімейну історію, у неї не було виявлено мутацій BRCA — генетичних маркерів, найбільш пов'язаних зі спадковим раком грудей і яєчників. Будучи переконаною вегетаріанкою і любителькою піших прогулянок, вона пишалася своїм здоров'ям і стежила за рівнем холестерину та артеріальним тиском.

Тому, коли на початку 2023 року в неї з'явився сухий кашель, який не супроводжував застуда чи інфекція, вона вирішила, що він мине сам собою. Натомість він посилився, будив її ночами і заважав працювати. Її давній терапевт після нормального рентгена грудної клітки поставив діагноз "астматичний бронхіт" і прописав інгалятори та стероїди — лікування принесло швидкоплинне полегшення, після чого кашель повернувся з новою силою.

Минули місяці, перш ніж Мейєр звернулася до іншого фахівця. Її новий лікар призначив ехокардіограму, яка не виявила ознак захворювання серця, і направив її до пульмонолога і фахівця з вух, носа і горла (ЛОР). Пульмонолог, який приймав її через телемедицину, провів тести, що дали змогу припустити легку інтерстиціальну хворобу легенів, а ЛОР запідозрив кислотний рефлюкс і додав до її дедалі більшої схеми лікування антацидні препарати. Однак кашель залишався незмінним.

Тим часом на комп'ютерній томографії випадково виявили кальцифікацію коронарних артерій — потенційну ознаку серцевого захворювання. Ця деталь, проігнорована на користь теорій астми та рефлюксу, згодом виявиться відсутнім фрагментом головоломки.

Так, тільки влітку 2024 року в картину ввійшла нова постать: Меган Камат, кардіологиня, що спеціалізується на серцевій недостатності та трансплантації, чия маленька донька якраз почала займатися з Мейєр скрипкою. Камат одразу помітила те, чого інші не помічали: Мейєр кашляла, коли ходила кімнатою, але не коли сиділа нерухомо. Спрацював медичний інстинкт і, підозрюючи, що кашель має кардіологічне походження, Камат домоглася, щоб Мейєра терміново записали на прийом до кардіолога в Каліфорнійському університеті, перенісши раніше запланований візит.

Стрес-ехокардіограма показала ненормальні результати, що призвело до КТ-коронарної ангіограми — спеціалізованого візуалізаційного тесту, який дав шокуюче одкровення. У Мейєр була 85-99-відсоткова закупорка лівої передньої низхідної артерії — стан, зазвичай пов'язаний із так званим інфарктом "вдівця", відомим своїм високим рівнем смертності. Незважаючи на відсутність класичних симптомів серцевих проблем — ні болю в грудях, ні оніміння рук, постійний сухий кашель Мейєр був попереджувальним знаком її організму.

17 вересня 2024 року їй провели ангіопластику, під час якої встановили стент, що відкриває критично закупорену артерію. Майже відразу після процедури кашель зник. Подальша комп'ютерна томографія підтвердила, що її легені здорові, спростувавши колишні побоювання з приводу хвороби легенів або рефлюксу. Пізніше Каматх розмірковувала про те, як легко стан Мейєр міг бути повністю пропущений. Вона зазначила, що симптоми серцевих захворювань у жінок часто проявляються інакше, ніж у чоловіків, і схильність медичної системи не помічати їх залишається постійною проблемою.

Зараз Мейєр згадує цей досвід із почуттям вдячності та шоку. Кілька місяців вона беззаперечно дотримувалася порад лікарів, вважаючи, що все, що їй говорили, було правильним. Відтоді цей досвід змінив її підхід — тепер вона більш відкрито говорить про своє здоров'я, захищаючи себе так, як раніше захищала тільки інших.

Через місяць після процедури вона прийняла невелике, але символічне рішення: скасувала візит до ЛОРа, який помилково списав її симптоми на рефлюкс. Це був момент новознайденої впевненості в собі, тихе визнання того, що її здоров'я, як і її музика — це те, що вона більше не хоче залишати без уваги.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.