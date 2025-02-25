Виживання зросло на 83%: учені назвали продукти, що рятують мозок від деменції

Деменція є поширеною хворобою, яка все ще не мала дієвих способів лікування. Однак нещодавно вчені відкрили в деяких продуктах властивості, що серйозно підвищують виживання при цьому захворюванні.

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У прагненні зрозуміти складну роботу людського мозку вчені давно займаються вивченням потенційних захисних дій деяких харчових компонентів. Нещодавні дослідження вказали на важливу роль омега-3 жирних кислот — поживних речовин, які удосталь містяться в жирній рибі, горіхах і насінні, у захисті від нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба рухових нейронів (MND) і фронтотемпоральна деменція (FTD), пише Daily Record.

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Дослідження, опубліковане в журналі Nature Neuroscience, показує, що омега-3 жири можуть впливати на прогресування цих виснажливих захворювань і потенційно підвищувати рівень виживання в людей, які страждають від них.

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Саме дослідження вчених було зосереджено на генетичній мутації, відомій як C9orf72, найпоширенішій генетичній причині як MND, так і FTD. Використовуючи плодових мушок, що несуть цю мутацію, вчені помітили, що в клітинах їхнього мозку значно знижений рівень поліненасичених жирних кислот, включно з омега-3. Цей дефіцит відображав результати дослідження клітин мозку людини, уражених тією ж мутацією.

Щоб заглибитися в проблему, дослідники збільшили споживання альфа-ліноленової кислоти (ALA) — одного з видів омега-3 жирних кислот, що містяться в лляному насінні, волоських горіхах і олії каноли, в раціоні мутованих мушок. Таке дієтичне втручання призвело до незначного поліпшення показників їхньої виживаності. Коли команда безпосередньо ввела ці жирні кислоти в клітини мозку, результати виявилися ще більш вираженими: виживаність зросла на 83%, що дало змогу збільшити тривалість життя мух з 15 до 27,5 днів.

Професор нейродегенеративних захворювань, Адріан Айзекс, який очолював дослідження, наголосив на важливості отриманих результатів: "Епідеміологічні дослідження показують, що люди з високим споживанням омега-3 жирних кислот мають нижчий ризик розвитку хвороби рухових нейронів. Наше дослідження дає змогу глибше зрозуміти механізми, що лежать в основі цього".

Незважаючи на багатообіцяючі результати, перехід від лабораторних даних до застосування на людях потребує подальших досліджень. Наразі дослідницька група зосереджена на визначенні найефективнішої жирної кислоти для випробувань на людях і розробці методів доставки достатньої її кількості в мозок.

Доктор Джулія Дадлі з Alzheimer's Research UK наголосила на ширших наслідках отриманих під час дослідження знань, зазначивши, що такі висновки можуть прокласти шлях до нових підходів до лікування цілої низки нейродегенеративних захворювань. Це дослідження чітко показало можливий потенціал дієтичних компонентів, зокрема омега-3 жирних кислот, у впливі на здоров'я мозку і боротьбі із захворюваннями, які довгий час зовсім не знаходили ефективного лікування.

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