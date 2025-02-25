Ситуація погіршиться: вчені виявили підвищену небезпеку раку грудей у деяких країнах

Онкологічні захворювання продовжують набирати обертів по всьому світу, погіршуючи невтішну статистику. Нещодавно вчені з'ясували, які країни найбільше постраждають від раку молочної залози до 2050 року.

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Нещодавній аналіз Міжнародного агентства з вивчення раку (IARC) виявив тривожну тенденцію: за прогнозами, до 2050 року кількість випадків захворювання на рак молочної залози і смертей від нього значно зросте, що непропорційно позначиться на країнах із нижчим рівнем доходу. Такі результати ставлять під загрозу життя десятків мільйонів жінок по всьому світу, пише HealthDay.

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За оцінками авторів дослідження, опублікованого в журналі Nature Medicine, за збереження нинішніх тенденцій до середини століття щорічно реєструватиметься 3,2 мільйона нових випадків раку молочної залози і 1,1 мільйона смертей від нього.

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Це прогнозоване зростання пояснюється такими факторами, як зростання населення, старіння і нерівність у доступі до охорони здоров'я. У той час як у країнах із високим рівнем доходу часто діють ефективні програми скринінгу, що дають змогу виявляти захворювання на ранніх стадіях, багато країн із низьким індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП) стикаються з проблемами ранньої діагностики та доступності лікування. Доктор Джоанна Кім, вчена з IARC і співавтор доповіді, підкреслила: "Щохвилини у світі у чотирьох жінок діагностується рак молочної залози і одна жінка помирає від цього захворювання, і ця статистика погіршується".

У дослідженні IARC підкреслюється, що, хоча в країнах із високим ІРЛП відзначаються вищі показники захворюваності — частково завдяки кращій діагностиці та чинникам способу життя, показники смертності непропорційно вищі в країнах із низьким ІРЛП. Така нерівність підкреслює гостру необхідність поліпшення інфраструктури та доступу до охорони здоров'я в менш розвинених регіонах.

Глобальна ініціатива Всесвітньої організації охорони здоров'я по боротьбі з раком молочної залози спрямована на зниження смертності від хвороби у світі на 2,5% на рік, однак для досягнення цієї мети необхідні узгоджені зусилля з профілактики, раннього виявлення та лікування, особливо в країнах, що розвиваються.

Профілактичні заходи можуть зіграти важливу роль у пом'якшенні цієї тенденції. Вчені вважають, що приблизно чверть випадків раку молочної залози можна запобігти, змінивши спосіб життя, наприклад, скоротивши споживання алкоголю, підтримуючи здорову вагу, збільшивши фізичну активність і заохочуючи грудне вигодовування. Ці заходи, у поєднанні зі змінами в політиці та постійними інвестиціями в системи охорони здоров'я, необхідні для розв'язання проблеми зростаючої глобальної загрози раку молочної залози.

Загалом, прогнозоване зростання кількості випадків захворювання на рак молочної залози і смертності від нього до 2050 року вимагає негайних і послідовних глобальних дій, заявили автори. Усунення нерівності в охороні здоров'я, поліпшення раннього виявлення та впровадження ефективних стратегій профілактики є найважливішими кроками до зниження впливу цього захворювання в усьому світі.

Раніше Фокус писав про потенційну ознаку раку підшлункової залози, яку не варто ігнорувати. Цей рак є одним із найпотаємніших і має низький шанс виживання, тому раннє виявлення дуже важливе в ситуації, де на кону завжди стоїть життя.

Також Фокус писав про прогнози, за якими до 2050 року на світ чекає онкологічне цунамі. І це, як попереджають експерти, може піддати випробуванням на стійкість системи охорони здоров'я різних країн.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.