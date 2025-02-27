Підсолодили нову залежність: учені виявили в нікотинових паучах цукрозамінники

Боротьба з курінням уже давно є глобальним порядком денним і принесла певні плоди, надавши людям безліч альтернатив. Однак нова знахідка вчених змусила їх замислитися про виникнення нової залежності у молоді.

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Уже кілька років як на ринку з'явився продукт, покликаний допомогти людям знизити залежність від традиційного тютюну. Щоб збільшити його популярність, вчені розробили варіант, що містить інгредієнти, які можуть зробити його більш привабливим, особливо для молодої аудиторії. Про те, як наука хоче популяризувати нікотинові павуки, пише Duke University School of Medicine.

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Нещодавнє дослідження Медичної школи Університету Дьюка засвідчило, що провідні бренди оральних нікотинових пакетів (ONP) містять штучні підсолоджувачі, що потенційно підвищує їхню привабливість і споживання. Дослідження, проведене під керівництвом доктора Сайрама В. Джабби, токсиколога і старшого наукового співробітника відділення анестезіології Університету Дьюка, засвідчило, що такі підсолоджувачі, як ацесульфам-К і сукралоза, є в популярних брендах.

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Ці сполуки, які в 200-700 разів солодші за столовий цукор, було виявлено навіть у неароматизованих сортах, причому їхня кількість варіювалася від 0,3 до 1,2 міліграма на упаковку. Доктор Джабба зазначив: "Штучні підсолоджувачі, які додають у пакетики з нікотином, мають схожий маскувальний ефект, зменшуючи гіркоту нікотину і призводячи до збільшення його споживання". В експериментах за участю мишей дослідники помітили, що присутність цих підсолоджувачів призводила до помітного збільшення споживання нікотину.

Миші, генетично модифіковані таким чином, що в них відсутній рецептор солодкого смаку, споживали менше розчинів із нікотином, ніж їхні побратими, що свідчить про те, що підсолоджувачі ефективно маскують притаманну нікотину гіркоту, роблячи продукт приємнішим на смак. Цей маскувальний ефект особливо важливий, якщо врахувати потенційний вплив подібних альтернатив палінню на підлітків і молодих людей.

Однак у дослідженні, співавтором якого є доктор Свен-Ерік Йордт, доцент кафедри анестезіології Університету Дьюка, наголошується, що підсолоджена природа цих павуків може зробити їх популярнішими серед молодих людей, що може призвести до збільшення споживання нікотину серед цієї групи населення. Оральні нікотинові паучі завоювали популярність після їхньої появи на ринку США 2016 року.

Ці маленькі павучки, що не містять тютюну, поміщаються між губою і яснами, доставляючи нікотин разом із додатковими смаковими добавками та підсолоджувачами в організм. Хоча вони рекламуються як безпечніша альтернатива традиційним тютюновим виробам, додавання сильнодіючих підсолоджувачів викликає у вчених запитання щодо їхньої ролі в розвитку нікотинової залежності, особливо серед молоді.

Штучні підсолоджувачі, такі як ацесульфам-К і сукралоза, зазвичай використовують у різних харчових продуктах і напоях для надання солодощі без додаткових калорій. Однак їхнє застосування в популяризації нікотинових продуктів підкреслює необхідність ретельного контролю з боку регулювальних органів. Як вважає доктор Джабба, якщо розглядати солодкість як ключовий компонент смаку продукту, це може допомогти знизити його привабливість, особливо для нових користувачів, і потенційно зменшити ймовірність початку вживання нікотину в різних його видах.

Дослідження опублікували в журналі Nicotine and Tobacco Research, воно отримало фінансування від Національного інституту зловживання наркотиками Національного інституту здоров'я і Центру тютюнових виробів Управління з контролю за продуктами харчування і ліками США.

Раніше Фокус писав про ефективність вейпінгу при відмові від паління і ціну, яку доведеться заплатити, користуючись таким методом. Вчені провели експеримент, щоб перевірити, як куріння вейпа впливає на структуру легенів — результати їх схвилювали.

Також Фокус писав про те, що щоденне куріння впливає на поступове зменшення мозку. Дослідники виявили, що кожен додатковий "викурений рік" пов'язаний зі зменшенням обсягу сірої речовини, що підтверджує теорію.

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