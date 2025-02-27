Між дитиною і здоров'ям: учені дізналися як прийом ліків матерями впливає на новонароджених

Вплив ліків на виношуваний плід і дітей, які годуються грудьми, довгий час залишався загадкою для науки. Однак нещодавно вчені розробили технологію, яка показала, наскільки вони реально небезпечні для здоров'я матері та дитини.

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Вживання ліків під час материнства пов'язане зі значними ризиками, особливо якщо йдеться про благополуччя матері та дитини, заявили вчені. Дослідники з Університету Ватерлоо розробили новаторську математичну модель, яка чітко показала весь цей крихкий баланс.

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Сфокусувавши свою увагу на леветирацетамі — препараті, який часто призначають для лікування епілепсії, команда під керівництвом Сантоша Сур'яванші, клінічного і доклінічного фармаколога і фармакокінетика, поставила собі за мету зрозуміти його вплив на немовлят під час прийому годувальницями, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Clinical Pharmacokinetics.

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Історично склалося так, що дані про вплив подібних препаратів на немовлят, які перебувають на грудному вигодовуванні, були мізерними, що ставило матерів перед складним вибором: продовжувати вживати необхідні ліки з невідомими ризиками для дитини або припинити лікування і поставити під загрозу власне здоров'я.

Інноваційна модель, що отримала назву "модель, пов'язана з пуповиною" (МПП), використовує фізіологічно обґрунтоване фармакокінетичне моделювання (PBPK). Цей підхід враховує передачу ліків як через пуповину під час вагітності, так і через грудне молоко після пологів, пропонуючи комплексне уявлення про вплив на немовля на критичних ранніх етапах розвитку.

Завдяки інтеграції таких факторів, як анатомія, фізіологія, споживання грудного молока та концентрація препарату, модель дає детальну оцінку потенційного впливу препарату. Отримані результати обнадіяли вчених: типові дози леветирацетаму становлять мінімальний ризик для немовлят, які годують груддю. Цей висновок безцінний для матерів, які покладаються на цей препарат, оскільки припинення його прийому може серйозно вплинути на їхнє здоров'я і здатність доглядати за дитиною, вважають автори.

Ба більше, модель МПП перспективна не тільки щодо цього одного препарату, заявили дослідники. Вона пропонує основу для оцінки інших ліків, вирішуючи давню проблему обмеженості клінічних даних щодо багатьох препаратів у контексті грудного вигодовування. Це досягнення не тільки дає медичним працівникам досконаліші інструменти для оцінки безпеки ліків під час грудного вигодовування, а й може допомогти матерям ухвалювати обґрунтовані рішення щодо лікування.

Усуваючи прогалину в даних, модель підвищує якість життя матері та дитини, забезпечуючи безпечне використання життєво важливих ліків без шкоди для здоров'я немовляти.

Раніше Фокус писав про те, що гормональні контрацептиви підвищують ризик раку грудей. Нове дослідження припускає, що всі типи гормональних контрацептивів можуть підвищувати ризик розвитку раку молочної залози.

Також Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.