Діагноз здивував усіх: учені виявили новий коронавірус у новонародженої дитини

Останні новини про COVID-19 знову стали ставати все більш тривожними в останні місяці, повідомляючи про нові види хвороби. Так, новонароджена дитина стала епіцентром наукового інтересу, ставши переносником нового типу коронавірусу.

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Нещодавно вчені з Кореї виявили новий коронавірус людини (HCoV), відмінний від вірусу, що викликав COVID-19. Цей тип вірусу, що належить до сімейства альфакоронавірусів, було виявлено у 103-денного немовляти із симптомами пневмонії. Вчені не могли дати відповідь як саме вірус проник в організм дитини, пише Korea Biomedical Review.

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Немовля, у якого виявили новий вірус, госпіталізували в лікарню Ансана при Корейському університеті з лихоманкою, кашлем, виділенням мокротиння і нежиттю. Крім того, у дитини були ознаки гострого середнього отиту і порушення функції печінки: підвищений рівень АСТ/АЛТ — 462/350 МО/л.

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АСТ (аспартат-амінотрансфераза) і АЛТ (аланін-амінотрансфераза) — це ферменти, що містяться в печінці та допомагають переробляти білки. Коли клітини печінки пошкоджені, ці ферменти просочуються в кров, і підвищений рівень АСТ/АЛТ може вказувати на запалення або дисфункцію печінки, що і спостерігалося в інфікованого немовляти.

Щоб простежити походження цього вірусу, дослідницька група під керівництвом професора Сон Чжин Вона з кафедри мікробіології Медичного коледжу Корейського університету проаналізувала зразки немовлят, які надійшли із симптомами пневмонії у 2022 році.

Крім того, дослідники перевірили 880 диких корейських мишей, зібраних у період з 2018 по 2022 рік, на наявність вірусних інфекцій. Вони виявили, що 16 із цих гризунів (приблизно 1,8%) були носіями нового альфакоронавірусу, тісно пов'язаного з вірусом, виявленим у немовляти, а генетична схожість становила від 93,0 до 96,8%, ідеться в дослідженні, опублікованому в міжнародному журналі Emerging Microbes & Infections.

Професор Сон зазначив, що цей вірус генетично відрізняється від відомих людських коронавірусів, таких як 229E, NL63, OC43 і HKU1, що говорить про його тваринне походження. У той час як COVID-19 насамперед вражає дихальну систему, цей нещодавно виявлений вірус був пов'язаний як із пневмонією, так і з дисфункцією печінки. Можливість передачі вірусу від людини до людини залишається незрозумілою і потребує подальшого вивчення.

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