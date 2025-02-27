Шизофренія проявляється частіше у певної статі: що дізналися вчені

Шизотиповий розлад уже давно став важливою частиною в прогнозуванні розвитку шизофренії в науковому світі. Однак нещодавно вчені з'ясували, що в усьому цьому не останню роль відіграють статеві відмінності.

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Шизофренія, складний психічний розлад, проявляється по всьому спектру — від малопомітних ознак у загальній популяції до яскраво виражених клінічних симптомів. Нещодавнє спільне дослідження Автономного університету Барселони (АУБ) та Університету Барселони (УБ) дало змогу з'ясувати, як генетична схильність до шизофренії впливає на ці тонкі, субклінічні ознаки у чоловіків і жінок, пише Universitat Autonoma de Barcelona.

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Дослідницька група під керівництвом доктора Неус Відаль-Баррантес з АУБ і доктора Арасель Роса з УБ проаналізувала дані майже 1200 студентів університету, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry.

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У дослідженні проаналізовано дані майже 1200 студентів університетів, вивчено їхній генетичний ризик розвитку шизофренії за допомогою полігенних балів ризику (PRS), які оцінюють ймовірність розвитку розладу на основі наявності кількох генетичних варіантів, пов'язаних із шизофренією, на відміну від відоміших і поширеніших причин розвитку захворювання.

Учасники заповнили стандартні психологічні анкети, що вимірюють шизотипію — набір особистісних рис, пов'язаних із ризиком розвитку психозу, який включає такі позитивні аспекти, як дивні переконання і незвичайні переживання. Потім дослідники провели статистичний аналіз, щоб визначити, чи корелюють вищі значення PRS із шизотиповими рисами в загальній популяції.

Хоча загального генетичного зв'язку з шизотипією виявлено не було, подальший аналіз із розбивкою за статтю засвідчив, що в чоловіків із вищим балом генетичного ризику спостерігався сильніший зв'язок із позитивним аспектом шизотипії, чого не було в жінок.

Отримані дані свідчать про те, що генетичний ризик розвитку шизофренії може бути по-різному виражений у різної статі, на що потенційно можуть впливати екологічні або гормональні чинники, що зумовлює необхідність подальшого вивчення механізмів, специфічних для статі, в рамках досліджень шизофренії.

Ці результати роблять внесок у триваючу дискусію про те, як генетичні та зовнішні чинники взаємодіють із нашим психічним здоров'ям. Визнання та врахування гендерних відмінностей може підвищити точність досліджень і клінічної практики, що в кінцевому підсумку призведе до поліпшення результатів для людей, які страждають на цю важку хворобу, вважають автори.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пов'язали розвиток шизофренії з концентрацією вітаміну D у матері. Дослідження показало, що коріння шизофренії може бути пов'язане з рівнем материнського вітаміну D, який відіграє важливу роль у формуванні клітин, відповідальних за вироблення дофаміну.

Також Фокус писав про те, що вживання канабісу пов'язане з 30% випадків шизофренії у молодих людей. Хоча багато хто вважає випадкове вживання канабісу нешкідливим, недавні дослідження свідчать про зворотне.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.