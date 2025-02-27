Рак шийки матки буде простіше виявити: вчені розробили новий метод діагностики

Аналіз на рак шийки матки займає значно більше часу, якщо лікарі намагаються зрозуміти повну картину стану організму хворих. Однак нещодавно вчені створили метод отримання інформації, який здатний зробити це набагато швидше.

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У сфері медичної діагностики відбулося значне досягнення: можливість діагностувати рак шийки матки та аналізувати її мікробіом за одним зразком стала реальністю, завдяки корейським вченим. Традиційно для цих цілей були потрібні окремі процедури, проте останнє дослідження продемонструвало більш ефективний і швидкий підхід, пише Korea Biomedical Review.

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У дослідженні, проведеному під керівництвом професора Кім Кідонга з лікарні Сеульського національного університету Бунданг і професора Кім Чжун Мо з університету Чунг-Анг, вивчали потенціал зразків рідинної цитології (LBC) для двох цілей.

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LBC — це сучасний метод скринінгу раку шийки матки, під час якого клітини, зібрані з шийки матки, зберігаються в рідкому середовищі, що підвищує збереження клітин і точність діагностики порівняно з традиційними методами. Дослідники проаналізували мікробні спільноти у 30 жінок, порівнявши зразки LBC з традиційними зразками мазків.

Результати показали, що зразки LBC надають дані про мікробіом, порівнянні зі зразками мазків, з аналогічним співвідношенням ключових бактерій, таких як Lactobacillus і Gardnerella. Вчені з'ясували, що зразки LBC демонстрували вищу мікробну різноманітність, що дає змогу припустити, що вони можуть бути більш сприятливими для комплексного мікробного аналізу, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі PLOS One.

Ця розробка особливо важлива з огляду на роль мікробіома шийки матки у здоров'ї жінок. Здорова шийка матки населена переважно корисними бактеріями, такими як Lactobacillus, які допомагають захиститися від інфекцій. Однак збільшення мікробного різноманіття і присутність специфічних патогенних бактерій було пов'язано з підвищеним ризиком розвитку ВПЛ-інфекції та прогресування ураження шийки матки. Тому аналіз її мікробіома поряд зі скринінгом раку може дати більш цілісне уявлення про стан здоров'я пацієнтки та потенційні ризики для нього.

Інтеграція аналізу мікробіома в рутинний скринінг раку шийки матки з використанням зразків LBC відкриває перспективні можливості для раннього виявлення та персоналізованих стратегій лікування, вважають автори. Використовуючи один зразок для цитологічного дослідження та оцінки мікроорганізмів, медичні працівники можуть отримати вичерпну інформацію, не піддаючи пацієнток численним процедурам.

Такий підхід не тільки спрощує діагностичний процес, а й відкриває можливості для розробки нових біомаркерів для раннього виявлення онкології.

Таким чином, можливість отримання критично важливої інформації як про клітинні аномалії, так і про мікробний склад з одного зразка LBC являє собою значне досягнення в діагностиці захворювання.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.