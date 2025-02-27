Люди похилого віку в небезпеці: вчені з'ясували, що скоро вони почнуть старіти швидше

Клімат це набагато важливіша частина нашого здоров'я, ніж уявляють собі багато людей. Однак нещодавно вчені з'ясували, що з його зміною, у літніх людей запустяться небезпечні процеси, що скорочують їхнє життя.

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Аномальна спека вже давно асоціюється вченими з різними проблемами зі здоров'ям, але останні дослідження показали, що вона може прискорити навіть сам процес старіння у літніх людей. Такі результати свідчать про те, що в найближчому майбутньому ситуація зі збільшенням тривалості життя може вкрай зміниться в усьому світі, пише HealthDay.

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Дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, з'ясувало, що тривалий вплив екстремальної спеки може призвести до посилення біологічного старіння, особливо у літніх людей. Дослідницька група під керівництвом Юн'юн Чой, постдокторантки Школи геронтології Леонарда Девіса при Університеті Південної Каліфорнії, проаналізувала дані понад 3600 людей у віці 56 років і старше зі США.

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Учені виявили, що учасники, які мешкають у районах із частими сильними спеками, що визначаються як температура понад 32 градуси Цельсія, відчували до 14 місяців додаткового біологічного старіння порівняно з жителями більш прохолодних регіонів. Наприклад, у жителів Фенікса, штат Аризона, США, де така спека є переважною, ознаки прискореного старіння були більш вираженими.

Біологічний вік відображає функціональний стан клітин і систем людини, відрізняючись від хронологічного віку, який ґрунтується виключно на даті народження. Підвищений біологічний вік порівняно з хронологічним пов'язаний із підвищеним ризиком смертності та розвитком різних захворювань.

У своєму дослідженні вчені оцінювали біологічний вік, аналізуючи зразки крові на предмет епігенетичних змін — модифікацій, які впливають на активність генів, не змінюючи послідовність ДНК. Ці епігенетичні маркери слугували індикаторами процесів біологічного старіння учасників.

У роботі також підкреслюється посилювальний вплив вологості на тепловий стрес. Високий рівень вологості може перешкоджати природним механізмам охолодження організму, таким як потовиділення, внаслідок чого людям похилого віку стає складніше регулювати температуру тіла. Поєднання спеки та вологості є значним ризиком для здоров'я, оскільки у літніх людей часто знижується потовиділення, що зменшує їхню здатність ефективно відводити тепло.

Ці результати підкреслюють важливість реалізації стратегій зі зниження впливу тепла, особливо в місцях, де зміна клімату продовжує збільшувати глобальні температури. Містобудівникам і політикам автори рекомендують розглянути такі заходи, як збільшення кількості зелених насаджень, посадка дерев і створення затінених зон, щоб допомогти захистити вразливі групи населення від негативного впливу екстремальної спеки. Такі заходи можуть зіграти вирішальну роль у збереженні здоров'я і благополуччя літніх людей в умовах підвищення температури, а це мільйони життів, які перебувають під загрозою.

Раніше Фокус писав, що наслідки екстремальної спеки торкнуться 90% населення планети. За прогнозами вчених населення світу зіткнеться з потенційним збільшенням соціальної нерівності і неможливістю скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Також Фокус писав про теплову карту, що показує країни, які стануть непридатними для життя. Якщо глобальна температура Землі підвищиться всього на 1,5 градуса Цельсія, мільярди людей опиняться під загрозою смерті через температуру, яку наші тіла просто не зможуть винести.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.