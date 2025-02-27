Фастфуд перебудовує наш мозок: учені виявили нову небезпеку шкідливої їжі

Харчування фастфудом уже давно критикувалося вченими за цілу низку серйозних проблем зі здоров'ям, що розвиваються через нього. Однак нещодавно вони з'ясували, що крім ваги і нашого тіла, така їжа здатна змінити наш мозок.

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Тижневе захоплення фастфудом і солодкими ласощами може здатися нешкідливим, особливо якщо ваги у ванній не зрушаться з місця. Однак останні дослідження показують, що навіть короткочасний період нездорового харчування може швидко порушити життєво важливі метаболічні процеси, потенційно відкриваючи шлях до довгострокових проблем зі здоров'ям, пише ZME Science.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Nature Metabolism і проведеному під керівництвом професорки Стефані Куллманн, заступниці керівника відділу "Метаболічна нейровізуалізація", узяли участь 18 здорових молодих чоловіків, які впродовж п'яти днів додавали до свого звичайного раціону приблизно 1 500 додаткових калорій з ультраперероблених закусок. Попри відсутність значної надбавки у вазі, в учасників помітно збільшилася кількість жиру в печінці — з 1,5 до 2,5%, і розвинулася інсулінорезистентність мозку. Цей стан порушує здатність мозку регулювати апетит і обмін речовин, підвищуючи ризик збільшення ваги і порушення обміну речовин, а також розвитку хвороб.

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Інсулін, який зазвичай асоціюється з контролем рівня цукру в крові, також відіграє найважливішу роль у подачі сигналів мозку для управління почуттям голоду і запасанням поживних речовин. Коли мозок стає несприйнятливим до сигналів інсуліну, це може призвести до підвищення апетиту і неправильної обробки глюкози та жирів, створюючи основу для ожиріння і діабету 2 типу. Насторожив авторів і той факт, що ці негативні наслідки проявилися вже через п'ять днів після початку дієти, що передувало помітним змінам ваги.

Ба більше, дослідження показало, що короткочасне вживання нездорової їжі змінює систему винагороди мозку. Учасники стали менш чутливими до позитивних стимулів і більш чутливими до негативних результатів, що свідчить про те, що такі харчові звички можуть зменшити задоволення, одержуване від винагороди, і підвищити чутливість до негативних подій. Таке зрушення може сприяти виникненню циклу нездорової харчової поведінки, оскільки мозок все більше тягнеться до висококалорійних і ультраперероблених продуктів.

Ці висновки підкреслюють важливість дотримання збалансованої дієти, оскільки навіть такі невеликі тимчасові промахи можуть мати довгострокові наслідки для роботи мозку і метаболічного здоров'я. Хоча випадкові ласощі не є шкідливими за своєю суттю, усвідомлення їхніх потенційних наслідків може допомогти зробити усвідомлений вибір на користь дієти, вважають автори.

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