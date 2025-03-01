Броколі зміцнила організм: учені з'ясували, що овоч захищає від діабету

Преддіабет — це небезпечний і підступний стан, який поступово і непомітно підводить нас до розвитку діабету 2 типу. Однак вчені з'ясували, що деякі овочі здатні ефективно знижувати рівень цукру в крові і можуть врятувати нас від хвороби.

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У боротьбі з підвищенням рівня цукру в крові на наших городах з'явився несподіваний союзник: броколі. Нещодавні дослідження засвідчили, що сульфорафан — сполука, яка удосталь міститься в хрестоцвітних овочах, таких як броколі, брюссельська та качанна капуста, може відігравати ключову роль у зниженні рівня цукру в крові, пропонуючи потенційний дієтичний підхід до боротьби з переддіабетом, пише ScienceAlert.

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У дослідженні, проведеному Гетеборзьким університетом у Швеції та опублікованому в журналі Nature Microbiology, узяли участь 74 людини віком від 35 до 75 років із надмірною вагою або ожирінням і підвищеним рівнем цукру в крові, що свідчить про переддіабет, протягом 12 тижнів.

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Учасників випадковим чином розподілили на прийом сульфорафану, отриманого з паростків броколі, або плацебо, причому ні дослідники, ні учасники не знали про точний розподіл груп. Результати показали, що у тих, хто вживав сульфорафан, спостерігалося помітне зниження рівня цукру в крові порівняно з групою плацебо.

У дослідженні також було відзначено, що ефективність сульфорафану варіюється у різних людей. В учасників із ранніми ознаками легкого вікового діабету, відносно нижчим індексом маси тіла (ІМТ), зниженою інсулінорезистентністю, мінімальною жировою хворобою печінки та меншою секрецією інсуліну спостерігалося ще більш значне зниження рівня цукру в крові — аж до дворазового.

Роль кишкових бактерій також виявилася вирішальним фактором в ефективності сульфорафану. Дослідники виявили особливу бактерію, здатну взаємодіяти зі сполукою, посилюючи її цукрознижувальну дію. В учасників, в організмі яких була присутня саме ця бактерія, середній рівень цукру в крові знизився на 0,7 ммоль на літр порівняно з 0,2 ммоль на літр, який спостерігали в ширшій групі, що приймала сульфорафан.

Отримані дані підкреслюють потенціал сульфорафану як високоточного засобу лікування переддіабету. Однак експерти наголошують, що такі втручання мають доповнювати, а не замінювати основоположні зміни способу життя.

"Фактори способу життя залишаються основою будь-якого лікування переддіабету, включно з фізичними вправами, здоровим харчуванням і зниженням ваги", — зазначає професор Андерс Розенгрен, молекулярний фізіолог з Університету Гетеборга і автор дослідження.

На переддіабет страждає значна частина населення планети, причому, за оцінками, тільки у Швеції на нього страждають до 10% дорослих. Раннє виявлення та індивідуальні втручання мають вирішальне значення для запобігання прогресуванню діабету 2 типу. Отримані під час дослідження дані про взаємозв'язок між раціоном харчування, мікробіотою кишківника та метаболічним здоров'ям відкривають перспективні шляхи для розроблення цільових стратегій харчування, спрямованих на лікування та потенційне повернення до нуля переддіабету.

Хоча включення в раціон продуктів, багатих на сульфорафан, як-от броколі, корисне, для досягнення терапевтичних рівнів, подібних до тих, що були використані в дослідженні, можуть знадобитися концентровані джерела, як-от екстракти паростків броколі, вважають автори.

Особам, які розглядають можливість вживання таких добавок, слід проконсультуватися з медичними працівниками, щоб переконатися в їхній безпеці та доцільності. Дане дослідження не тільки показало потенціал подібних продуктів харчування в профілактиці захворювань, а й виділило важливість індивідуального підходу до харчування, як ключового елемента досягнення оптимальних результатів оздоровлення.

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