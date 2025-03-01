Мозок і кишечник скажуть спасибі: дієтолог розповіла, які продукти зміцнюють їх

Продукти із вмістом корисних речовин уже давно перебувають у полі зору вчених і дієтологів. Однак останні дослідження показали, що деякі з них можуть зміцнювати одразу кілька ключових сфер нашого здоров'я.

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У глибині травного тракту прихований цілий світ, що кишить трильйонами мікроорганізмів, які непомітно впливають практично на всі аспекти нашого здоров'я. Цей галасливий мікробний мегаполіс, відомий як мікробіом кишківника, став одним із головних об'єктів наукових досліджень, під час яких було виявлено його складні зв'язки з імунітетом, психічним здоров'ям і довголіттям. На додачу до цього вчені дізналися, які продукти найкраще підходять для його зміцнення, пише Real Simple.

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На відміну від статичних органів тіла, мікробіом дуже динамічний і змінюється під впливом дієти, способу життя і чинників навколишнього середовища. За правильного вибору харчування, як видається, можна створити мікробіом, який процвітатиме, підтримуючи зрештою загальне благополуччя. Розташований переважно в товстому кишечнику, він складається з величезної кількості бактерій, грибків і вірусів, кожен з яких відіграє свою унікальну роль.

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Одні мікроорганізми допомагають розщеплювати їжу і витягувати поживні речовини, інші — регулювати імунну функцію або виробляти необхідні сполуки, наприклад вітаміни, пояснює дієтологиня Христина Маньян.

Однак ця екосистема дуже крихка, і порушення в ній — чи то стрес, чи то неправильне харчування, чи то вживання антибіотиків — можуть змінити баланс на користь шкідливих бактерій, що може призвести до запалення і захворювань. Дослідження все частіше вказують на силу їжі у відновленні цього балансу, до того ж ключову роль у здоров'ї кишківника відіграють продукти, багаті на клітковину і ферменти.

Клітковина, найважливіший компонент раціону, функціонує як пребіотик — по суті, служить паливом для корисних бактерій, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nutrients. Такі продукти, як чорна квасоля, нут, овес і листова зелень, містять розчинні волокна, які ферментують у кишківнику, сприяючи зростанню хороших бактерій і пригнічуючи шкідливі штами.

Водночас ферментовані продукти, такі як йогурт, кімчі, місо і квашена капуста, містять живі культури пробіотиків, які можуть заселити кишківник корисними мікробами і поліпшити роботу травної системи. Так, згідно з нещодавнім дослідженням, опублікованим у журналі Foods, йогурт здатний допомогти з цілою низкою захворювань кишківника, серед яких непереносимість лактози, запори і запальні захворювання кишківника.

Крім травлення, мікробіом відіграє роль і в регулюванні нашої імунної системи. Деякі дослідження, такі як наукова робота, опублікована в журналі Military Medical Research, показують, що добре збалансований кишківник може допомогти запобігти аутоімунним захворюванням і знизити сприйнятливість до інфекцій.

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Вісь "кишківник-мозок" — прямий шлях зв'язку між кишківником і нервовою системою, також привертає увагу науки, і в неї є дані, що пов'язують здоров'я кишківника з розладами настрою, як-от тривога та депресія, каже Маньян.

Деякі бактерії кишківника виробляють нейротрансмітери, такі як серотонін, ключовий регулятор настрою, що ще раз підкреслює глибокий вплив мікробіома за межами травного тракту.

Однак, як одні продукти живлять мікробіом, так і інші можуть його порушити. Продукти з високим ступенем переробки, рафінований цукор, штучні підсолоджувачі та надмірне споживання червоного м'яса пов'язані з посиленням запалення і порушенням балансу кишкових бактерій, попереджає Маньян.

Крім того, смажена їжа і надмірне вживання алкоголю можуть послабити слизову оболонку кишківника, роблячи організм вразливішим для хвороб. Дотримання балансу, що полягає у вживанні цільних продуктів з високим вмістом поживних речовин і обмеження чинників, які провокують запалення, є основоположною стратегією підтримки життєздатного мікробіому кишківника, підсумувала дієтологиня.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.