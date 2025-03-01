Ожиріння закладено в нас від початку: вчені заявили, що воно розвивається не через харчування

Харчування, що відіграє найважливішу роль в отриманні нами всіх потрібних і корисних речовин, виявилося не найголовнішою причиною розвитку ожиріння. Вчені з'ясували, що це захворювання з'являється через порушення в одному з наших головних органів.

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В останні десятиліття глобальне зростання ожиріння створює серйозні проблеми для людей, систем охорони здоров'я та осіб, які здійснюють догляд за хворими в усьому світі, вважають учені. У той час як зазвичай звинувачують такі фактори, як неправильне харчування і нестача фізичних вправ, нещодавні дослідження виявили більш складні механізми, зокрема, пов'язані з відомим багатьом гормоном, пише DZD.

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Спільне дослідження Університетської клініки Тюбінгена, Німецького центру досліджень діабету (DZD) і Мюнхенського університету імені Гельмгольца, опубліковане в журналі Nature Metabolism, виявило роль інсуліну в мозку під час розвитку ожиріння і діабету 2 типу.

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Наукова робота, проведена під керівництвом професора доктора Штефані Куллманн, показала, що навіть короткочасне вживання ультраперероблених продуктів із високим вмістом калорій, як-от шоколадні батончики та картопляні чіпси, може суттєво змінити роботу мозку у здорових людей.

"Наші результати вперше демонструють, що навіть короткочасне вживання сильно перероблених шкідливих продуктів спричиняє значні зміни в мозку здорових людей, що може бути першочерговою причиною ожиріння та діабету 2 типу", — зазначила професор Куллманн.

У нормальних умовах інсулін у мозку пригнічує апетит. Однак у людей, які страждають на ожиріння, ця регуляторна функція порушується, що призводить до інсулінорезистентності. У здорових учасників дослідження спостерігалося зниження чутливості мозку до інсуліну вже через п'ять днів після вживання висококалорійної їжі, що відображало картину, яка спостерігається у людей з ожирінням. Це зниження чутливості зберігалося навіть через тиждень після відновлення збалансованої дієти.

У дослідженні взяли участь 29 чоловіків-добровольців із середньою вагою, розділених на дві групи. Одна група протягом п'яти днів поспіль доповнювала свій звичайний раціон додатковими 1500 ккал з перероблених закусок, тоді як контрольна група дотримувалася своїх звичайних звичок харчування. За допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ) дослідники оцінили вміст жиру в печінці та чутливість мозку до інсуліну як відразу після втручання, так і через тиждень.

Навіть невеликі порції шкідливої та жирної їжі виявилися небезпечними для нашого мозку

Результати показали значне збільшення кількості жиру в печінці та зниження чутливості мозку до інсуліну в групі з високим вмістом калорій, причому ефект зберігався навіть після повернення до нормального харчування.

Ці дані свідчать про те, що реакція мозку на інсулін швидко адаптується до змін у раціоні харчування, що потенційно може сприяти розвитку ожиріння та пов'язаних із ним захворювань. Професор Андреас Біркенфельд, автор дослідження, наголосив на необхідності подальшого вивчення ролі мозку в метаболічних порушеннях: "Ми припускаємо, що реакція мозку на інсулін адаптується до короткострокових змін у раціоні до того, як відбудеться набір ваги, і в такий спосіб сприяє розвитку ожиріння та інших вторинних захворювань".

Попереднє дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, вже показувало, що висока чутливість мозку до інсуліну пов'язана зі сприятливим розподілом жиру в організмі і зниженням ваги під час втручань у спосіб життя. Це свідчить про ключову роль нашого мозку в регулюванні метаболізму і про потенційно серйозні наслідки при порушенні його чутливості до інсуліну.

Загалом, це дослідження підкреслює глибокий вплив навіть короткочасного вживання нездорової їжі на роботу мозку, підкреслюючи важливість вибору раціону харчування для підтримки метаболічного здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що фізичні навантаження у вихідні рівноцінні тижню заняття спортом. Нове дослідження перевертає норми фітнесу з ніг на голову, ставлячи інтенсивні тренування у вихідний в один ряд з тими, хто щодня займається спортом для збереження здоров'я серця.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.