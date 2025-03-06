Адміністрація Трампа урізала допомогу вченим: це зупинило розробку вакцини від ВІЛ

Президент США Дональд Трамп і його команда скоротили глобальну допомогу вченим і системам охорони здоров'я. Одна з таких дій поставила під загрозу десятки років роботи над вакциною від ВІЛ, яка мала пройти клінічні випробування.

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Ініціатива зі створення вакцини проти ВІЛ, що має великий потенціал, була раптово зупинена. Південноафриканська рада з медичних досліджень (SAMRC) нещодавно підтвердила припинення значного гранту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у розмірі 45,6 мільйона доларів, що стало наслідком масштабного скорочення зовнішньої допомоги США за адміністрації президента Дональда Трампа, пише Research Professional News.

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Консорціум BRILLIANT, амбітне наукове співробітництво під керівництвом SAMRC, був на порозі запуску першого випробування нової вакцини проти ВІЛ. Мета цього заходу полягала не тільки в розробці ефективних кандидатів у вакцини, а й у зміцненні лабораторних служб на всьому континенті Африки.

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Професорка Гленда Грей, директорка програми і головна дослідниця BRILLIANT, висловила глибокий жаль, пов'язаний із припиненням фінансування, назвавши його "катастрофічним" для наукової роботи і підготовки вчених. Вона заявила, що дослідникам тепер необхідно терміново знайти альтернативне фінансування, щоб не допустити зриву цих найважливіших випробувань.

Ситуація ще більше ускладнюється наближенням терміну придатності флаконів із вакциною, який намічено на березень 2026 року. Щоб ефективно використовувати ці ресурси, набір учасників мав розпочатися до червня або липня 2025 року, що ще більше зменшує і без того напружені терміни.

Це скорочення фінансування є частиною ширшої схеми адміністрації президента США, Дональда Трампа, щодо зменшення американської допомоги, яка вже порушила безліч глобальних ініціатив у галузі охорони здоров'я. Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що такі дії можуть серйозно підірвати зусилля в боротьбі з такими захворюваннями, як туберкульоз, і поставити під загрозу надання основних послуг у країнах із високим рівнем захворюваності.

У відповідь на ці виклики президент SAMRC Нтобеко Нтусі закликав уряди країн, приватний сектор і філантропічні організації зробити крок уперед і виступити гарантами збереження програми. Він виступає за самостійний підхід до фінансування та досліджень у сфері ВІЛ та СНІДу, прагнучи до того, щоб десятиліття прогресу не були втрачені, а навпаки, прискорилися завдяки незалежним інноваціям та інвестиціям.

Ця подія показала всю крихкість глобальних ініціатив у галузі охорони здоров'я, що залежать від зовнішнього фінансування і спільної роботи багатьох країн, а також підкреслила гостру необхідність у стійких рішеннях проблем громадської охорони здоров'я, заснованих на незалежності від зовнішніх країн.

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