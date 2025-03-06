Препарати для схуднення залишаться в минулому: вчені знайшли їм безпечну альтернативу

Семаглутид уже кілька років є популярним способом схуднення для мільйонів людей, незважаючи на свої побічні ефекти. Однак нещодавно вчені виявили йому альтернативу, позбавлену його недоліків.

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Нове відкриття, зроблене дослідниками зі Стенфордського університету, може змінити підхід до лікування ожиріння, надавши альтернативу наявним засобам. Вони виявили природну молекулу під назвою BRP, яка діє подібно до популярного препарату для зниження ваги семаглутиду (Оземпік), але з меншою кількістю побічних ефектів. Перші випробування на тваринах показали, що BRP допомагає знизити апетит і масу тіла, не спричиняючи нудоти, закрепів і втрати м'язової маси, пише Stanford Medicine.

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Семаглутид діє, активуючи рецептори GLP-1, розташовані в мозку, кишечнику, підшлунковій залозі та інших тканинах. Цей широко поширений ефект допомагає контролювати рівень цукру в крові та сповільнювати травлення, але може призвести і до багатьох серйозних побічних ефектів. BRP, навпаки, діє тільки в гіпоталамусі мозку — ділянці, що регулює апетит і обмін речовин. Така цілеспрямована дія може пояснити, чому він працює без звичайних побічних ефектів, вважають автори дослідження, опублікованого в журналі Nature.

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Щоб знайти BRP, дослідники використовували штучний інтелект. Алгоритм, що отримав назву Peptide Predictor, просканував тисячі білків, щоб виявити нові пептиди, які могли б допомогти регулювати енергетичний баланс. Після цього вони протестували 100 пептидів і виявили, що BRP чинить найсильніший вплив на клітини мозку, пов'язані з контролем апетиту.

Випробування на тваринах показали хороші та обнадійливі результати. Миші та міні-піги, яким давали BRP перед їжею, з'їдали на 50% менше їжі протягом наступної години. У двотижневому дослідженні гризуни з ожирінням, які отримували BRP, втрачали жир, тоді як миші без лікування набирали вагу. Крім того, у тварин, які пройшли курс лікування, покращилися показники рівнів цукру та інсуліну в крові. При цьому у них не спостерігалося жодних ознак дискомфорту або незвичайної поведінки.

Доктор Катрін Свенссон, яка очолювала дослідження, зараз працює над тим, щоб довести BRP до випробувань на людях. У разі успіху він може стати безпечнішим і ефективнішим засобом для контролю ваги порівняно з наявними препаратами.

Штучний інтелект уже не вперше допомагає вченим швидше знаходити нові методи лікування і підходи до різних хвороб. Якщо BRP виявиться ефективним на людях, це може стати проривом у боротьбі з ожирінням.

Раніше Фокус писав про те, скільки людство втратило років життя через ожиріння. Автори дослідження пропонують запровадити профілактичні та терапевтичні стратегії на загальних рівнях, щоб знизити навантаження на глобальну охорону здоров'я, адже показники продовжують зростати.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.