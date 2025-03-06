Інсульт виявився небезпечнішим для жінок: учені з'ясували фактор його частого розвитку

Інсульт у жінок трапляється набагато частіше, ніж у чоловіків, і всьому виною один єдиний фактор, заявили вчені. Ця причина збільшує ризик його розвитку на 78%, однак у неї є один несподіваний нюанс.

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У процеси нашого здоров'я стрес часто вносить зміни, які є водночас непомітними та шкідливими в довгостроковій перспективі. Нещодавні дослідження виявили зв'язок між хронічним стресом і підвищеним ризиком ішемічного інсульту, особливо серед молодих жінок. Виникаючи при порушенні кровопостачання будь-якої ділянки мозку, він може призвести до різних симптомів — від утруднення мови до паралічу і навіть летального результату, пише American Academy of Neurology.

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Дослідження, проведене під керівництвом доктора Ніколаса Мартінеса-Маяндера з Університетської лікарні Гельсінкі, дало змогу вивчити цей зв'язок. У ньому взяли участь 426 осіб віком від 18 до 49 років, які перенесли ішемічний інсульт без встановленої причини. Цих учасників порівняли з контрольною групою такого ж розміру, підібраною за віком і статтю, яка не перенесла інсульт.

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Кожен учасник заповнив анкету, що оцінює рівень стресу за попередній місяць, із запитаннями на кшталт: "За останній місяць як часто ви відчували, що не можете контролювати важливі речі у своєму житті?". Відповіді оцінювали за шкалою від нуля до чотирьох, у результаті чого виводили загальний бал стресу. Оцінка від 0 до 13 балів означала низький рівень стресу, від 14 до 26 — помірний, а від 27 до 40 — високий. У середньому у людей, які перенесли інсульт, стрес становив 13 балів, тоді як у контрольній групі середній бал становив 10.

З усіх учасників 46% тих, хто переніс інсульт, відзначили помірний або високий рівень стресу, на відміну від 33% у групі без інсульту. Після коригування таких змінних, як освіта, споживання алкоголю і тиск, результати показали, що помірний рівень стресу пов'язаний зі збільшенням ризику інсульту у жінок на 78%, тоді як високий рівень стресу відповідає збільшенню на 6%. Цікаво, що у чоловіків аналогічної кореляції не спостерігалося, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Neurology.

Причини такої гендерної нерівності залишаються незрозумілими. Доктор Мартінес-Маяндер наголосив на важливості подальших досліджень, щоб зрозуміти, чому саме стрес підвищує ризик інсульту в жінок, але не в чоловіків. Крім того, на більш глибоке вивчення заслуговує також і несподіваний висновок про те, що помірний стрес становить більший ризик, ніж сильний. Розуміння цих нюансів може прокласти шлях до розробки більш ефективних стратегій профілактики інсульту з урахуванням унікальних особливостей здоров'я жінок.

Дослідження вчених чудово проілюструвало складний взаємозв'язок між психічним і фізичним здоров'ям у людей. Хронічний стрес, що часто виникає внаслідок тиску на роботі, фінансових проблем та інших життєвих ситуацій, вже давно визнаний вченими згубним впливом на самопочуття на офіційному рівні. Це дослідження поповнило зростаючий масив даних, які свідчать про те, що боротьба зі стресом не тільки підвищує загальну якість життя, а й знижує ризик серйозних захворювань, таких як інсульт.

Вражаюча статистика дослідження полягає в тому, що майже половина молодих жінок, які пережили інсульт, мали помірний або високий рівень стресу, що підкреслює нагальну потребу в ефективних заходах боротьби зі стресом. Застосування таких методів боротьби зі стресом, як усвідомленість, регулярна фізична активність і пошук соціальної підтримки, може стати життєво важливим компонентом комплексного підходу до здоров'я, особливо для жінок, які стикаються з багатогранними проблемами сучасного життя.

По суті, стрес, чи то позитивний, чи то негативний — це неминуча частина нашого щоденного існування, але контроль над ним має першорядне значення. Це дослідження слугує яскравим нагадуванням про те, що психіка може чинити відчутний вплив на фізичне здоров'я, що посилює важливість цілісного підходу до його поліпшення, що враховує як психологічні, так і фізіологічні фактори, особливо для вразливих груп.

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