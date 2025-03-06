Симптоми менопаузи виявили небезпеку: вони виявилися провісниками серйозного захворювання

Менопауза у жінок — це невідворотний етап їхнього життя, при цьому у багатьох вона відбувається вкрай дискомфортно. Нещодавно вчені з'ясували, що деякі виражені симптоми можуть також стати сигналами організму про майбутній розвиток небезпечної хвороби мозку.

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Припливи жару, нічна пітливість і перепади настрою — ці часті супутники менопаузи мільйонів жінок можуть бути не просто неприємними відчуттями, а провісниками серйозних проблем, з'ясували вчені. Недавні дослідження показали, що вони можуть бути ранніми індикаторами майбутнього зниження когнітивних здібностей і настання деменції, пише HealthDay.

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У дослідженні, опублікованому в журналі PLOS ONE, було проаналізовано дані 896 жінок у віці в середньому 64 років, які пережили менопаузу. Результати показали, що ті, хто відчував більшу кількість клімактеричних симптомів, як-от припливи жару, порушення сну і зміни настрою, частіше демонстрували когнітивні порушення і легкі поведінкові проблеми в більш пізньому віці. Ці проблеми часто вважаються провісниками деменції, серед яких і хвороба Альцгеймера.

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Доктор Захінур Ісмаїл, нейропсихіатр з Університету Калгарі в Канаді та старший науковий співробітник дослідження, висловив здивування з приводу зв'язку між клімактеричними переживаннями і подальшими когнітивними та поведінковими змінами.

У дослідженні вчених також вивчалася роль замісної гормональної терапії (HRT) у цьому контексті. Жінки, які використовували HRT, показали кращі результати в поведінці, що говорить про потенційну користь у пом'якшенні деяких клімактеричних симптомів. Однак HRT не покращила когнітивні показники, що вказує на те, що її ефект може обмежуватися поведінковими аспектами.

Ці результати поповнили зростаючу кількість доказів того, що здоров'я жінок у період менопаузи може мати довгострокові наслідки для різних областей їхнього організму. Хоча точні механізми залишаються незрозумілими, деякі дослідники припускають, що зниження рівня естрогену в період менопаузи може впливати на роботу мозку, оскільки естроген, як відомо, відіграє роль у розвитку нейронів і синапсів.

Для повного розуміння цих асоціацій і розроблення ефективних заходів профілактики таких ускладнень необхідні ширші дослідження, заявили автори. Однак ведення здорового способу життя, що включає регулярні фізичні вправи, достатній сон і соціальну активність, може допомогти підтримати когнітивне здоров'я під час і після менопаузального переходу.

Менопауза довгі роки не отримувала серйозного визнання як важливий період життя жінки, що визначає і змінює її функції організму. Останні дослідження в цій галузі можуть змінити ситуацію і зробити цей невідворотний для мільярдів етап комфортнішим і менш шкідливим для здоров'я.

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