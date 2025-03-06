Детокс від цифрового світу: наскільки допомагає утримання від соцмереж нашому здоров'ю

Соціальні мережі та інші цифрові платформи давно займають велике місце в нашому житті. Однак нещодавно вчені вирішили з'ясувати, наскільки ефективною є відмова від них для нашого здоров'я, яку все частіше пропагують в Інтернеті.

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У сучасному світі, де домінують цифрові технологій, ідея відключення від соціальних мереж набирає обертів, і багато хто виступає за "цифровий детокс" як шлях до поліпшення психічного здоров'я. Однак останні наукові дослідження внесли ясність в ефективність такого підходу і показали, що реальність відрізняється від тверджень цієї широко поширеної думки, пише News Medical.

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Всебічний систематичний огляд і мета-аналіз, опублікований у журналі Scientific Reports і проведений під керівництвом Лаури Лемах'є з Університету Антверпена, охоплював 226 досліджень із загальною кількістю учасників 275 728 осіб і був спрямований на з'ясування взаємозв'язку між використанням соціальних мереж і їхнім психологічним благополуччям.

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Всупереч припущенню про те, що утримання від соціальних мереж підвищує рівень щастя і задоволеності життям, дослідження не виявило статистично значущої кореляції між ступенем використання соціальних мереж і загальним благополуччям. Цей висновок дозволив ученим припустити, що просте скорочення або відмова від використання соціальних мереж не є панацеєю для поліпшення психічного здоров'я.

В іншому систематичному огляді вивчали ефективність різних втручань, спрямованих на зменшення проблемного використання соціальних мереж. Цей аналіз засвідчив, що терапевтичні втручання, зокрема ті, що включають методи когнітивно-поведінкової терапії, були ефективнішими для поліпшення психічного благополуччя порівняно зі стратегіями, спрямованими винятково на обмеження або повну стриманість від використання соціальних мереж.

Так, 83% заходів, заснованих на терапії, показали поліпшення психічного самопочуття, тоді як тільки 25% заходів, орієнтованих на утримання, дали аналогічні результати.

Ці дані підкреслюють складність взаємозв'язку між використанням соціальних мереж і психічним здоров'ям. Замість того, щоб застосовувати універсальний підхід, наприклад, повне утримання від спілкування, можна використовувати спеціалізовані заходи, спрямовані на усунення основних поведінкових моделей і заохочення здорового онлайн-залучення, що можуть принести істотнішу користь, вважають автори.

Оскільки цифрові технології продовжують розвиватися, необхідно продовжувати дослідження для розробки тонких стратегій, які допоможуть людям орієнтуватися в онлайн-світі без шкоди для їхнього психічного здоров'я, заявили вчені.

Раніше Фокус писав про те, чому у деяких людей розвивається ПТСР. Нове дослідження дозволило вченим зазирнути в потенційні першопричини розвитку небезпечного розладу, що дало можливість розробити нові підходи до його лікування.

Також Фокус писав про те, що депресію може викликати несправна імунна система. Нове дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.