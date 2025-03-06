Чоловіче безпліддя стало передвісником раку: вчені пов'язали з ним розвиток онкології

Чоловіки, які страждають на безпліддя, опинилися в небезпеці, виходячи з результатів недавнього дослідження. У ньому вчені з'ясували, що їхня серйозна проблема може бути пов'язана з ризиком розвитку не менш серйозної хвороби, що загрожує їхньому життю.

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Нещодавнє дослідження Тартуського університету виявило незвичайний і небезпечний зв'язок, виявивши значну кореляцію між чоловічим безпліддям і підвищеною присутністю спадкових варіантів раку. Отримані результати можуть лягти в основу майбутніх ефективних обстежень на наявність раку і врятувати мільйони життів, пише eCancer.

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Приблизно кожен десятий чоловік стикається з проблемою безпліддя, і цей стан не тільки впливає на репродуктивні можливості, а й є незалежним фактором ризику розвитку різних хронічних захворювань. Нещодавнє дослідження вчених, опубліковане в журналі Human Reproduction Open, показало, що чоловіки з низьким рівнем сперми мають підвищений ризик розвитку раку протягом усього життя.

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Підвищений ризик розвитку онкології поширювався не тільки на самих чоловіків, а й на їхніх родичів, що свідчить про можливе генетичне підґрунтя. Щоб глибше вивчити цей зв'язок, вчені співпрацювали з андрологічною клінікою Тартуської університетської лікарні, обстеживши понад 500 чоловіків із незрозумілим безпліддям.

Використовуючи систему аналізу, розроблену кафедрою генетики людини Тартуського університету, команда проаналізувала понад 150 генів, пов'язаних зі спадковими раковими захворюваннями. Результати виявилися такими: у безплідних чоловіків спостерігалося майже п'ятикратне збільшення генетичних варіантів, пов'язаних зі спадковим раком, порівняно з їхніми фертильними однолітками. Зокрема, кожен 15 безплідний чоловік мав сприятливий генетичний варіант, на відміну від одного з 64 фертильних чоловіків.

Ще одним підтвердженням генетичного зв'язку стало те, що в деяких учасників на момент дослідження вже був діагностований рак або була сімейна історія захворювання. Це підкріпило гіпотезу про вроджену схильність у подібних сім'ях.

Проте поширеність раку серед пацієнтів не могла бути повністю оцінена, оскільки спадкові онкологічні синдроми часто проявляються пізніше, ніж середній вік учасників дослідження.

Ці відкриття можуть мати серйозні клінічні наслідки, вважає Ану Валкна, молодший науковий співробітник у галузі генетики людини Інституту біомедицини і трансляційної медицини та автор дослідження. Чоловіки, як правило, звертаються по медичну допомогу з приводу безпліддя в молодшому віці, часто ще до початку або діагностики раку. Раннє виявлення людей з генетичною схильністю може сприяти ефективному моніторингу та своєчасному втручанню.

Крім того, оскільки деякі спадкові синдроми раку більшою мірою вражають членів сім'ї жіночої статі, виявлення осіб, які входять до групи ризику, може принести додаткову клінічну користь цим сім'ям.

На генетичні чинники припадає близько 10% випадків чоловічого безпліддя. Проте вченими вважається, що значна частина незрозумілих випадків є наслідком генетичних дефектів, які зазвичай не аналізуються під час стандартного клінічного обстеження. Це підкреслює важливість включення комплексної генетичної експертизи в діагностику безпліддя для кращого розуміння та усунення потенційних ризиків для здоров'я.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.