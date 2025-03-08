Зламаний статевий орган не стане вироком: учені змогли відновити його пошкодження

Пошкодження статевого органу чоловіків, а також проблеми з його еректильною функцією, це чи не сумна реальність для деяких людей. Однак нещодавно вчені змогли надрукувати йому заміну на 3D-принтері, яка функціонує не гірше за оригінал.

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Учені створили 3D-друковані пенільні імплантати, які успішно відновлюють еректильну функцію на тваринних моделях. Цей незвичайний винахід дає надію на те, що в майбутньому лікування еректильної дисфункції та травм пеніса в людей також стане реальністю, повертаючи їм не тільки шанс на статеве життя, а й рятуючи їхню психіку, пише LiveScience.

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Дослідницька група на чолі з Чженьсін Ваном з Національного інженерно-дослідницького центру з відновлення та реконструкції тканин людини, Південно-Китайського технологічного університету, використовувала матеріал на основі гідрогелю для створення структур, що імітують складну анатомію статевого члена, включно з кавернозною оболонкою і тунікою альбугінеа.

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Ці імплантати були розроблені таким чином, щоб відтворювати природний процес ерекції, забезпечуючи приплив крові в розроблені тканини, що призводить до жорсткості, схожої з природною ерекцією, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature Biomedical Engineering.

Після імплантації кроликам і свиням з еректильною дисфункцією 3D-друковані тканини легко інтегрувалися в анатомію господаря. Уже за кілька тижнів ці тварини відновили нормальну функцію й успішно спаровувалися, приносячи здорове потомство.

Еректильна дисфункція (ЕД) зачіпає значну частину чоловічого населення, особливо тих, кому за 40. Традиційні методи лікування варіюються від медикаментозних до хірургічних втручань, але проблеми залишаються, особливо у випадках значного пошкодження тканин. Поява 3D-друкованих імплантатів відкриває потенційну можливість для більш ефективних і персоналізованих методів лікування, вважають автори.

Хоча дане дослідження стало своєрідним проривом у цій сфері, наявні імплантати не охоплюють нервові тканини або складні судинні структури, тому вченим ще належить багато роботи перш ніж такий метод стане доступним для людей. Майбутні дослідження будуть спрямовані на включення цих елементів для повного відновлення всіх аспектів функції органу.

Однак такі роботи мають усі шанси бути завершеними через затребуваність їхнього застосування і той факт, що обсяг світового ринку біомедичного 3D-друку оцінювали в 1,45 млрд доларів ще 2021 року і, за деякими прогнозами, він і далі зростатиме приблизно до 6,21 млрд доларів уже до 2030 року.

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