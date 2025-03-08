Втрату нюху після COVID-19 перемогли: вчені змогли повернути його перехворівшим на нього людям

Втрата здатності відчувати запахи стала широко поширеною проблемою після нещодавньої пандемії. Однак нещодавно вчені змогли повернути людям цю важливу для здоров'я та безпеки функцію носа.

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Нещодавно хірургічна процедура, яку зазвичай виконують для полегшення носової обструкції, показала перспективність у відновленні нюху в пацієнтів, які страждають від тривалої втрати нюху через COVID-19. Це нове застосування наявної методики дає надію тим, хто тривалий час страждає від аносмії — стану, що характеризується втратою можливості відчувати запахи, пише IFLScience.

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Операція, відома як функціональна септоринопластика (fSRP), зазвичай використовується для виправлення структурних проблем у носових ходах, таких як викривлена перегородка, що покращує потік повітря і полегшує людям дихання. Дослідники з лікарні Університетського коледжу Лондона (UCLH) під керівництвом Альфонсо Луки Пендоліно, старшого клінічного наукового співробітника, припустили, що, покращуючи носовий потік повітря, ця процедура може також сприяти доставці пахучих речовин до нюхової ділянки, потенційно відновлюючи нюх у пацієнтів, які страждають від тривалого COVID.

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Для перевірки цієї гіпотези було проведено клінічне дослідження, опубліковане в журналі Facial Plastic Surgery, у якому взяли участь 25 дорослих, які страждали від значної втрати нюху протягом більше ніж двох років після зараження COVID-19.

Учасників було розділено на дві групи: 12 осіб перенесли операцію fSRP, а решта 13 продовжили стандартні методи тренування нюху, які передбачають багаторазовий вплив на певні запахи для стимулювання відновлення нюху.

Протягом шести місяців нюхові функції учасників оцінювали за допомогою тесту Sniffin' Sticks — стандартизованого методу, що вимірює здібності до виявлення, розрізнення та ідентифікації запахів.

Результати показали, що всі пацієнти, яким було проведено операцію fSRP, повідомили про значне поліпшення нюху, тоді як у контрольній групі такого відновлення не відбулося; більше того, 40% учасників контрольної групи повідомили про подальше зниження нюхової функції.

Успіх хірургічної групи пояснюється тим, що після операції розмір носових дихальних шляхів збільшився приблизно на 30%, що поліпшило приплив повітря до нюхової щілини — ділянки, що відповідає за розпізнавання запахів. Поліпшення повітряного потоку, ймовірно, сприяє кращій доставці пахучих речовин до нюхових рецепторів, ефективно "запускаючи" процес відновлення у пацієнтів, в яких втрата нюху зберігалася довше за звичайний період відновлення.

Незважаючи на багатообіцяючі результати, дослідники наголошують на необхідності подальших досліджень для підтвердження ефективності та безпеки fSRP як стандартного методу лікування післявірусної аносмії.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.