Вірні друзі та брати по нещастю: у людей і лабрадорів виявили спільні гени

Думка про те, що улюбленці часто переймають риси своїх господарів є досить поширеною. Однак нещодавно вчені виявили між нами зв'язок, що сягає набагато глибше, ніж звичайні звички та поведінка.

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Під час нещодавнього дослідження вчені виявили незвичайний генетичний зв'язок між ожирінням у лабрадорів-ретриверів і людей. Вивчивши популяцію британських лабрадорів, дослідники виявили кілька генів, пов'язаних із собачим ожирінням, зокрема DENND1B, який, як виявилося, також впливає на ожиріння і в їхніх господарів, пише ScienceBlog.

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DENND1B впливає на лептин-меланокортиновий шлях — найважливіший ланцюг мозку, який регулює наше відчуття голоду і витрату енергії. Лептин, гормон, що виділяється жировими клітинами, дає сигнал мозку придушити апетит, коли запасів енергії достатньо. Порушення цього шляху може призвести до постійного відчуття голоду і набору ваги.

Дослідження, опубліковане в журналі Science, також показало, що лабрадори з варіантом DENND1B мали приблизно на 8% більше жиру в організмі, ніж ті їхні родичі, у кого його не було. Це свідчить про те, що генетичні чинники можуть істотно впливати на апетит і масу тіла.

Цікаво, що собаки з високим генетичним ризиком ожиріння виявляли підвищений інтерес до їжі, як і люди з такою ж схильністю. Однак власники, які суворо стежили за раціоном і фізичними навантаженнями своїх собак, у підсумку запобігали ожирінню, що підкреслює важливість ведення правильного способу життя для його пом'якшення.

Дослідження чітко показало, що генетична схильність до ожиріння вимагає значних зусиль для підтримки здорового не тільки у собак, а й у людей, через схожість самих механізмів його розвитку. Воно також виділило особливу роль фундаментальних мозкових шляхів у контролі нашого апетиту та набору маси тіла.

Ці результати дали вченим цінне уявлення про генетичні чинники, що впливають на ожиріння, і можуть стати основою для майбутніх стратегій управління вагою як у людей, так і в їхніх собачих компаньйонів.

Раніше Фокус писав про те, що фізичні навантаження у вихідні рівноцінні тижню заняття спортом. Нове дослідження перевертає норми фітнесу з ніг на голову, ставлячи інтенсивні тренування у вихідний в один ряд з тими, хто щодня займається спортом для збереження здоров'я серця.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.