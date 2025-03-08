Відірвані від реальності та потенційно небезпечні: хто такі нарциси та як їх визначити

Нарцистичні якості характерні для багатьох людей тією чи іншою мірою. Однак люди, повністю поглинені ними, перетворюються на небезпечних для себе та суспільства індивідів, яким дуже важко надати допомогу.

Related video

Упевненість у собі та самовпевненість часто визначають образ, який нарцисичні особистості демонструють світові. Однак під цією полірованою зовнішністю ховається невгамовна потреба в захопленні, що свідчить про парадокс, коли ті, хто здається найбільш самодостатнім, намагаються переконати себе у власній значущості, пише The Conversation.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Перебільшене уявлення про себе у нарцисів — не просто зовнішня демонстрація, а тендітна конструкція, яка постійно потребує підкріплення. Так, нове дослідження, опубліковане в журналі Journal of Personality and Social Psychology, показало, що цей розрив між сприйняттям і реальністю поширюється далеко за межі їхньої самооцінки привабливості, досягнень і можливостей.

Важливо

Не до кінця втрачені: вчені виявили незвичайну рису характеру психопатів

Викладач судової психології в Лондонському університеті Сіті-Сент-Джордж, Ава Грін, пояснює, що нарцисизм існує в певному спектрі: помірні рівні підтримують здорову самооцінку, а надмірні переходять у сферу нарцисичного розладу особистості — від нього страждають 1-2% населення.

Більшість людей тією чи іншою мірою виявляють нарцисичні риси, але в міру того, як ці риси стають дедалі більш вираженими, розбіжність між тим, як вони бачать себе, і тим, як їх сприймають інші, збільшується. Люди з крайніми проявами нарцисизму часто принижують тих, хто не підтверджує їхню перевагу, мимоволі підриваючи той самий образ, який вони прагнуть підтримувати. Їхнє невпинне прагнення до захоплення вступає в протиріччя із затаєною тендітністю, що призводить до поведінки, яка саботує їхню грандіозну самооцінку, пояснює Грін.

Однією з найпомітніших характеристик нарцисичних особистостей є їхня підвищена чутливість до критики, що часто проявляється в гніві та агресії. Високонарцисисичні особистості також більш схильні до параної, навіть за відсутності реальної загрози. Аналогічним чином, такі люди часто неправильно інтерпретують двозначні соціальні ситуації як акти навмисного виключення. Наприклад, вони можуть сприйняти затримку з відповіддю на повідомлення як особисту образу. Ця схильність бачити відкидання там, де його немає, ще більше ізолює їх, посилюючи їхню соціальну боротьбу, каже Грін.

Нарцисизм проявляється двома основними способами: грандіозний нарцисизм, що характеризується домінуванням і екстраверсією, і вразливий нарцисизм, що характеризується соціальним гальмуванням і гіперчутливістю. Незважаючи на відмінності, обидва ці різновиди об'єднує почуття власної гідності та антагоністичний стиль міжособистісного спілкування.

Раніше Фокус писав про риси характеру, які можуть перешкодити побудувати гармонійні стосунки. Вчені вважають, що важливо звернути увагу насамперед на ці тривожні сигнали потенційного романтичного партнера.

Також Фокус писав про те, як визначити , що рухає другою половинкою — любов чи страх самотності. Дуже важливо розпізнати нездорові стосунки на ранній стадії, щоб уникнути згубних наслідків.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.