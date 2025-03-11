Виліковна хвороба чи вирок: лікарі розповіли, як сьогодні борються з раком простати

Онкологічні захворювання з кожним роком вражають все більше людей, а до 2050 року, за словами вчених, вони можуть побити всі рекорди. Однак лікарі досягли успіху в боротьбі з одним із поширених видів раку, розповівши про те, як вони перемагають хворобу.

Related video

Одна лише згадка про рак простати часто викликає почуття жаху в людей, особливо коли вони стикаються з суворою статистикою: 34 250 смертей у США у 2024 році та 1,4 мільйона нових випадків у світі у 2022 році. Однак діагноз "рак простати" — це далеко не остаточний смертний вирок, вважають учені. Вони розповіли, як йдуть справи на фронті боротьби з цим небезпечним і агресивним захворюванням, пише eCancer.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Доктор Брюс Монтгомері, онколог з UW Medicine і клінічний директор відділення онкології сечостатевої системи в онкологічному центрі Фреда Гатча, вважає, що не всі види раку передміхурової залози потребують негайного лікування. Він виступає за індивідуальний підхід до пацієнта, враховуючи такі фактори, як вік, загальний стан здоров'я і характеристики пухлини.

Важливо

Зменшити ризик розвитку раку: онколог розповів які два продукти провокують його

Наприклад, як пояснює онколог, за умови повільного зростання пухлини у 80-річної людини найкраще використовувати активне спостереження, тоді як 50-річний пацієнт із локалізованим раком може виграти від більш агресивних втручань.

Активне спостереження, також відоме як "пильне очікування", передбачає ретельний моніторинг раку без негайного лікування. Цей підхід особливо підходить для локалізованих раків простати з низьким ризиком, які навряд чи будуть швидко прогресувати.

Так, Дослідження 2024 року, опубліковане в журналі JAMA, співавтором якого виступив уролог з UW Medicine доктор Деніел Лін, продемонструвало безпеку цієї стратегії: тільки 0,1% чоловіків, які перебувають під активним наглядом, захворіли на рак простати через десять років. Цей метод дає змогу багатьом чоловікам зберегти якість життя без потенційних побічних ефектів таких методів лікування, як операція або опромінення.

Однак важливо розуміти, що рак простати не є однорідним захворюванням, наполягають лікарі. Найпоширеніший тип, аденокарцинома, виникає з клітин залози, а середній вік діагностування становить 67 років. Приблизно в 75% випадків рак виявляється ще в передміхуровій залозі, а п'ятирічна виживаність близька до 100%. І навпаки, близько 10% випадків діагностується після того, як рак дав метастази, і тоді п'ятирічна виживаність знижується до 37%. Генетичні чинники і похилий вік зумовлюють більше половини ризику розвитку раку простати, що підкреслює важливість індивідуального підходу до лікування.

Останні досягнення дають надію хворим із прогресуючим раком простати. За останні два десятиліття арсенал ефективних методів лікування значно розширився, що призвело до поліпшення показників виживання навіть для метастатичних випадків. Інновації в галузі візуалізації, такі як ПЕТ/КТ PSMA, забезпечують більш точне виявлення поширення раку, що сприяє виробленню індивідуальної стратегії лікування, заявили лікарі.

Наразі у Великій Британії також проводять клінічне випробування вартістю 2 мільйони фунтів стерлінгів, під час якого оцінюють ефективність цього нового методу сканування в плані підвищення виживаності.

Громадські діячі, які розповідають про своє особисте зіткнення з раком простати, підвищують рівень обізнаності та підкреслюють важливість ранньої діагностики. Наприклад, письменник-мандрівник Рік Стівс оголосив минулого року, що після опромінення та операції він зміг перемогти хворобу. Подібні відгуки підкреслюють найважливішу роль регулярних скринінгів і своєчасної медичної допомоги в досягненні сприятливого результату.

Сама статистика щодо раку простати може здатися лякаючою, але вона не відображає всієї реальності цього захворювання, запевняють лікарі. Завдяки ранній діагностиці, індивідуальним підходам до лікування і досягненням у сфері медичних технологій багато чоловіків продовжують вести повноцінне здорове життя після постановки діагнозу раку простати.

Раніше Фокус писав про те, як можна знизити ризик розвитку раку простати. На щастя, лікарі заявляють, що існує доступний метод, який може допомогти знизити шанси розвитку хвороби.

Також Фокус писав про розробку тесту на рак, який можна пройти вдома. Вчені вважають, що нова технологія може діагностувати рак на ранній стадії.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.