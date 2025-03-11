Здати кров і стати здоровішими: вчені розповіли, як донорство зміцнює наш організм

Незважаючи на всі нові досягнення науки і медицини, потреба в донорській крові залишається великою по всьому світу. Однак крім порятунку багатьох людей, ця процедура також здатна зробити нас здоровішими, вважають вчені.

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Здача крові на потреби інших людей вважається великодушним вчинком, що рятує тисячі життів. Однак крім допомоги іншим, такі нові дослідження показують, що регулярні донори можуть і самі отримати помітну користь для здоров'я, тим самим роблячи цю процедуру не просто важливою для оточуючих, а й для людей, які бажають зміцнити його, пише The i Paper.

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Нещодавні дослідження засвідчили, що у людей, які часто здають кров, може бути знижений ризик розвитку деяких видів раку, включно з лейкемією. Так, у дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Oncology і проведеному в Шеньсі, Китай, за участю понад 1,6 мільйона осіб, донори-чоловіки продемонстрували значно нижчий ризик розвитку таких злоякісних новоутворень, як рак печінки, легенів, лімфома і рак стравоходу, порівняно з тими, хто не здавав кров.

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Аналогічним чином, у шведському дослідженні, опублікованому в журналі Transfusion, було відзначено незначне зниження ризику гострої мієлоїдної лейкемії (ГМЛ) серед донорів крові, але при цьому було відзначено невелике збільшення ризику хронічної лімфоцитарної лейкемії (ХЛЛ).

Вчені вивчали також і потенційну користь донорства крові для серцево-судинної системи. Деякі дослідження показують, що регулярна здача крові може бути пов'язана зі зниженням ризику серцевих нападів. Наприклад, давнє дослідження Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study показало, що в тих, хто часто здає кров, ризик гострого інфаркту міокарда був значно нижчим, ніж у тих, хто не здає.

Однак у систематичному огляді було відзначено невідповідності між дослідженнями та наголошено на необхідності проведення високоякісних досліджень, щоб зробити остаточні висновки.

Одним із передбачуваних механізмів, що забезпечують ці переваги для здоров'я, є зниження рівня заліза в організмі завдяки регулярній здачі крові. Надлишок заліза може каталізувати вироблення вільних радикалів, що потенційно може призвести до пошкодження клітин. Здаючи кров, люди можуть знизити рівень вмісту заліза в організмі, що, своєю чергою, може зменшити ризик розвитку деяких видів раку та серцево-судинних захворювань.

Опубліковане в журналі Blood і проведене під керівництвом Гектора Уерга Енкабо з Інституту Френсіса Кріка в Лондоні, нещодавнє дослідження імунних клітин літніх німецьких чоловіків, під час якого порівнювали тих, хто здавав кров щонайменше сто разів, і тих, хто робив це рідко, показало, що хоча в обох групах накопичувались генетичні мутації, природний наслідок старіння, у тих, хто здавав кров часто, спостерігалось менше мутацій, пов'язаних з підвищеним ризиком лейкемії, а натомість вони демонстрували генетичні зміни, які підвищують здатність до

Регулярна здача крові також була пов'язана вченими зі зниженням тиску і зменшенням ризику серцевих нападів. Вважається, що це пов'язано зі зменшенням в'язкості крові, що полегшує її рух і знижує навантаження на серце.

Незважаючи на багатообіцяючі результати всіх цих досліджень, до них слід підходити з обережністю. На деякі спостережувані переваги може впливати "ефект здорового донора", коли люди, які вирішили здати кров, зазвичай здоровіші, ніж у середньому по населенню. Тому для повного розуміння довгострокових наслідків регулярного донорства крові для здоров'я необхідні більш комплексні методи його вивчення.

Загалом, незважаючи на те, що основною мотивацією для здачі крові залишається альтруїзм, дані, що з'являються, свідчать про те, що регулярні донори можуть також отримувати свою вигоду для здоров'я, включно зі зниженням ризику розвитку деяких видів раку і серцево-судинних захворювань.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.