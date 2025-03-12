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Технології та наука

Браку стало менше, а смертей більше: ринок продуктів зіткнувся з небезпечним парадкосом

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Фото: Getty | Хоча кількість відгуків скоротилася, патогенні мікроорганізми призвели до серйозніших наслідків для здоров'я

Неякісні продукти часто стають причиною серйозних захворювань, що загрожують здоров'ю. Однак, як би дивно це не звучало, хоча їхня кількість зменшується з кожним роком, смерті від отруєння та ускладнень, спричинених ними, навпаки, зростають.

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У 2024 році Сполучені Штати зіткнулися з парадоксом у сфері безпеки харчових продуктів, який відображає світові тенденції: у той час як загальна кількість відгуків харчових продуктів дещо знизилася порівняно з 2023 роком, серйозність спалахів захворювань, що передаються через харчові продукти, різко зросла, що змушує споживачів дедалі більше турбуватися про безпеку повсякденних харчових продуктів, пише Scientific American.

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Згідно зі звітом Освітнього фонду Дослідницької групи громадських інтересів США (PIRG), у 2024 році федеральні агенції оголосили про 296 відкликань, що на 5% менше, ніж у 2023 році, коли було оголошено про 313 відкликань. Однак кількість зареєстрованих випадків захворювань харчового походження зросла з 1118 у 2023 році до 1392 у 2024 році.

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Ще більш тривожним є подвоєння кількості смертей, пов'язаних зі спалахами захворювань, яке збільшилося з восьми у 2023 році до 19 у 2024 році. Експерти з безпеки харчових продуктів, такі як Дарін Детвайлер, доцент Північно-Східного університету, вважають, що ці цифри, найімовірніше, відображають лише частину реальних випадків, оскільки багато людей не звертаються по медичну допомогу в разі таких поширених симптомів, як діарея або блювота.

Один із найсерйозніших інцидентів пов'язаний із делікатесним м'ясом, яке було пов'язане з 60 госпіталізаціями і 10 смертями в 19 штатах. Перевірки на заводі компанії у Вірджинії виявили численні порушення, зокрема антисанітарні умови, які, ймовірно, сприяли зараженню Listeria monocytogenes. Ця бактерія особливо живуча, вона здатна виживати в холодному середовищі та зберігатися на поверхнях протягом тривалого часу.

Ще один спалах був пов'язаний з гамбургерами. Нарізану цибулю, використовувану в цих гамбургерах, було визначено як ймовірне джерело спалаху кишкової палички, що призвело до 34 госпіталізацій і одного смертельного випадку. Кишкова паличка може поширюватися через забруднену поливальну воду, перехресне забруднення, недосмажене м'ясо, немиті продукти або недотримання правил гігієни.

Ці інциденти свідчать про серйозну проблему: хоча кількість відгуків скоротилася, патогенні мікроорганізми призвели до більш серйозних наслідків для здоров'я. Барбара Ковальчик, доцентка і директорка Інституту безпеки харчових продуктів і харчування при Університеті Джорджа Вашингтона, зазначає, що менше ніж 5 % усіх захворювань харчового походження пов'язані зі спалахом зі встановленим джерелом, що свідчить про те, що зареєстровані випадки можуть становити лише малу частину від їхньої реальної кількості.

Невідповідність між кількістю відгуків і тяжкістю захворювань підкреслює необхідність надійного нагляду за безпекою харчових продуктів. Споживачам рекомендується бути в курсі відгуків, дотримуватися правил безпечного поводження з харчовими продуктами і повідомляти про будь-які захворювання харчового походження в органи охорони здоров'я, щоб знизити ризики ускладнень і підвищити загальну безпеку.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.