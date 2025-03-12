Браку стало менше, а смертей більше: ринок продуктів зіткнувся з небезпечним парадкосом

Неякісні продукти часто стають причиною серйозних захворювань, що загрожують здоров'ю. Однак, як би дивно це не звучало, хоча їхня кількість зменшується з кожним роком, смерті від отруєння та ускладнень, спричинених ними, навпаки, зростають.

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У 2024 році Сполучені Штати зіткнулися з парадоксом у сфері безпеки харчових продуктів, який відображає світові тенденції: у той час як загальна кількість відгуків харчових продуктів дещо знизилася порівняно з 2023 роком, серйозність спалахів захворювань, що передаються через харчові продукти, різко зросла, що змушує споживачів дедалі більше турбуватися про безпеку повсякденних харчових продуктів, пише Scientific American.

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Згідно зі звітом Освітнього фонду Дослідницької групи громадських інтересів США (PIRG), у 2024 році федеральні агенції оголосили про 296 відкликань, що на 5% менше, ніж у 2023 році, коли було оголошено про 313 відкликань. Однак кількість зареєстрованих випадків захворювань харчового походження зросла з 1118 у 2023 році до 1392 у 2024 році.

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Ще більш тривожним є подвоєння кількості смертей, пов'язаних зі спалахами захворювань, яке збільшилося з восьми у 2023 році до 19 у 2024 році. Експерти з безпеки харчових продуктів, такі як Дарін Детвайлер, доцент Північно-Східного університету, вважають, що ці цифри, найімовірніше, відображають лише частину реальних випадків, оскільки багато людей не звертаються по медичну допомогу в разі таких поширених симптомів, як діарея або блювота.

Один із найсерйозніших інцидентів пов'язаний із делікатесним м'ясом, яке було пов'язане з 60 госпіталізаціями і 10 смертями в 19 штатах. Перевірки на заводі компанії у Вірджинії виявили численні порушення, зокрема антисанітарні умови, які, ймовірно, сприяли зараженню Listeria monocytogenes. Ця бактерія особливо живуча, вона здатна виживати в холодному середовищі та зберігатися на поверхнях протягом тривалого часу.

Ще один спалах був пов'язаний з гамбургерами. Нарізану цибулю, використовувану в цих гамбургерах, було визначено як ймовірне джерело спалаху кишкової палички, що призвело до 34 госпіталізацій і одного смертельного випадку. Кишкова паличка може поширюватися через забруднену поливальну воду, перехресне забруднення, недосмажене м'ясо, немиті продукти або недотримання правил гігієни.

Ці інциденти свідчать про серйозну проблему: хоча кількість відгуків скоротилася, патогенні мікроорганізми призвели до більш серйозних наслідків для здоров'я. Барбара Ковальчик, доцентка і директорка Інституту безпеки харчових продуктів і харчування при Університеті Джорджа Вашингтона, зазначає, що менше ніж 5 % усіх захворювань харчового походження пов'язані зі спалахом зі встановленим джерелом, що свідчить про те, що зареєстровані випадки можуть становити лише малу частину від їхньої реальної кількості.

Невідповідність між кількістю відгуків і тяжкістю захворювань підкреслює необхідність надійного нагляду за безпекою харчових продуктів. Споживачам рекомендується бути в курсі відгуків, дотримуватися правил безпечного поводження з харчовими продуктами і повідомляти про будь-які захворювання харчового походження в органи охорони здоров'я, щоб знизити ризики ускладнень і підвищити загальну безпеку.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.