Чому люди стають конспірологами: вчені знайшли цьому незвичайне пояснення

Конспірологічні теорії зазвичай сприймаються людьми як чергова безглуздість, до якої не варто прислухатися, хоча знаходяться ті, хто вважає, що вони правдиві. Нещодавно вчені виявили незвичайну зміну в нашому житті, що підбурює нас вірити їм.

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Хоча багато людей у наші дні знайомі з безпосередніми наслідками недосипання — дратівливістю, опухлими очима і сонливістю, нове дослідження показало, що хронічне недосипання може мати більш глибокі когнітивні наслідки. Нещодавнє дослідження показало, що постійна нестача відпочинку може збільшити ймовірність віри в теорії змови, пише Daily Mail.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Health Psychology і проведеному Ноттінгемським університетом, вчені простежили за більш ніж 1000 британських учасників, щоб вивчити зв'язок між якістю сну і схильністю до конспірологічних переконань. Вони виявили, що люди, які протягом місяця не висипалися, були більш схильні підтримувати надумані та недоведені теорії, такі як думка про те, що Земля плоска, або що теракти 11 вересня були організовані урядом США.

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Традиційно дослідження пов'язують віру в теорії змови з певними рисами особистості, включно з невпевненістю в собі, параноєю та імпульсивністю. Однак нове дослідження припускає, що поганий сон може викликати зміни в особистості, тим самим підвищуючи сприйнятливість до подібних переконань.

Доктор Деніел Джоллі, доцент кафедри соціальної психології Ноттінгемського університету і провідний автор дослідження, наголосив на важливості сну для психічного здоров'я і когнітивного функціонування. Він зазначив, що поганий сон пов'язаний із підвищеним ризиком депресії, тривожності та параної — факторів, які також сприяють розвитку конспірологічних переконань.

Дослідження включало дві оцінки. У першому 540 учасників пройшли оцінку якості сну, а потім прочитали статтю про пожежу в соборі Нотр-Дам у Парижі 2019 року. Одні були піддані конспірологічному оповіданню, яке передбачає навмисне приховування, а інші читали фактичний звіт, який пояснює, що пожежа сталася внаслідок нещасного випадку. Дослідники виявили, що ті, у кого якість сну була гіршою, значно частіше вірили в конспірологічну версію подій.

У другому етапі 575 учасників заповнили особистісні опитувальники, що оцінювали їхній емоційний стан, рівень депресії і почуття параної за останній місяць. Їх також запитували про те, що вони думають про конкретні відомі теорії змови, зокрема пов'язані зі зміною клімату і терактами 11 вересня. Результати дослідження показали, що депресія має значний вплив як на якість сну, так і на ймовірність розвитку "конспірологічного мислення". Гнів і параноя також зіграли свою роль у цьому взаємозв'язку.

Ці результати виразно відображають важливість уваги до якості сну як потенційного засобу, що дає змогу краще підготувати людей до критичного оцінювання інформації та протистояння наративам, що вводять в оману, вважають учені. Вони також заявили, що поліпшення якості сну може слугувати захисним фактором проти поширення конспірологічного мислення, наголошуючи на ширшому впливі здоров'я сну на когнітивні процеси і системи переконань.

Крім подібних когнітивних ефектів, поганий сон пов'язаний з різними проблемами зі здоров'ям, включно з підвищеним ризиком розвитку діабету, високого тиску, проблем із серцем і нирками, а також проблем із психічним здоров'ям, як-от депресія і тривожність.

Забезпечення достатнього і якісного сну не тільки життєво важливе для фізичного здоров'я, а й відіграє вирішальну роль у підтримці когнітивної цілісності та захисті від прийняття необґрунтованих переконань, вважають автори.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.