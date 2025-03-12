Зберегти ясність мислення в старості: вчені розповіли, як легко цього домогтися

Хоча багато людей вважають, що підтримання здоров'я мозку вимагає особливих зусиль і практик, вчені давно виявили прості й доступні способи його зміцнення. Вони розповіли про найефективніші з них.

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Наш мозок є справжньою вершиною еволюційної складності та життєстійкості. Однак у міру того, як час минає, погіршення когнітивних здібностей стає небажаною закономірністю для багатьох людей. Однак лікарі та вчені вважають, що існують шляхи зміцнення здоров'я мозку і його захисту, доступні кожній людині, пише URMC.

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Невролог Девід Гілл, кандидат наук, і нейропсихолог Міріам Вебер з Медичного центру Університету Рочестера вирішили перерахувати основні методи зміцнення нашого мозку і його захисту від хвороб, що вражають цей найважливіший орган у старості.

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Аеробні вправи, такі як бадьора ходьба, їзда на велосипеді або танці, давно асоціюються зі зниженням ризику зниження когнітивних здібностей, кажуть експерти.

Ці заняття не тільки зміцнюють здоров'я серцево-судинної системи, а й сприяють нейропластичності — здатності мозку адаптуватися і розвиватися. У людей, які регулярно займаються фізичною активністю, темпи зниження когнітивних здібностей нижчі, ніж у їхніх однолітків, які ведуть сидячий спосіб життя.

Когнітивна стимуляція слугує ще одним стовпом у підтримці здоров'я мозку. Заняття, які кидають виклик розуму, наприклад, читання, вивчення нової мови або розв'язання головоломок, сприяють формуванню когнітивного резерву. Цей резерв діє як буфер проти нейродегенеративних змін, даючи змогу людям зберігати когнітивні функції, незважаючи на пов'язані зі старінням зміни мозку.

Соціальна активність ще більше підвищує когнітивну стійкість. Збереження стосунків і участь у громадській діяльності забезпечують емоційну підтримку і розумову стимуляцію. Соціальну взаємодію експерти пов'язують із нижчим ризиком когнітивного зниження, що підкреслює важливість підтримки зв'язків з іншими людьми. Участь у групових заходах або волонтерська діяльність можуть принести як соціальну, так і когнітивну користь.

Вибір раціону харчування також значною мірою впливає на здоров'я мозку. Середземноморська дієта, багата на фрукти, овочі, цільні зерна, бобові, горіхи та оливкову олію, асоціюється зі зниженням ризику зниження когнітивних здібностей і деменції. Цей раціон забезпечує організм необхідними поживними речовинами та антиоксидантами, які підтримують функції нейронів і зменшують запалення.

Крім цих факторів способу життя, найважливішу роль у збереженні когнітивних функцій відіграє спостереження за станом серцево-судинної системи. Такі захворювання, як гіпертонія, діабет і ожиріння, є відомими факторами ризику розвитку деменції. Контроль цих станів за допомогою медичних втручань і зміни способу життя може значно знизити ризик зниження когнітивних здібностей.

На думку Міріам і Гілла, ці стратегії дають змогу людям розвивати когнітивну стійкість, закладаючи фундамент міцного здоров'я мозку в глибокій старості.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.