Більше, ніж просто символ кінця світу: вчені знайшли небезпеку в годиннику Судного дня

Розроблений, як символ підходу людства до самознищення, годинник Судного дня довго асоціювався з ядерною війною. Однак нещодавно вчені виявили незвичайний зв'язок між ним і кожною людиною на планеті.

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Годинник Судного дня, що символічно відображає близькість людства до глобальної катастрофи, давно став барометром таких екзистенціальних загроз, як ядерна війна і зміна клімату. Однак недавнє дослідження відкрило нову перспективу на його існування, пов'язавши налаштування годинника з показниками громадського здоров'я, пише Medical Xpress.

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Дослідження, опубліковане в журналі Bulletin of the Atomic Scientists, засвідчило, що в міру наближення годинника до опівночі, що свідчить про посилення глобальної загрози, відповідно збільшується смертність від таких захворювань, як хвороба Альцгеймера, самогубства, ненавмисні травми та розлади, пов'язані з вживанням алкоголю і наркотиків.

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Годинник Судного дня, створений 1947 року Бюлетенем учених-атомників, слугує метафоричним показником того, наскільки близько людство до самознищення, а північ символізує остаточну катастрофу.

Спочатку годинник був орієнтований переважно на загрозу ядерного знищення. З плином часу сфера дії годинника розширилася і стала охоплювати такі нові загрози, як зміна клімату, руйнівні технології та кіберризики. У січні 2025 року годинник перебуватиме на позначці 89 секунд до опівночі, що є найближчим значенням за всю історію спостережень, яке відображає ескалацію глобальної напруженості та проблем.

У дослідженні, проведеному Массачусетським госпіталем Брігама (BWH), було вивчено дані Центрів з контролю і профілактики захворювань США та Інституту метрики та оцінки здоров'я при Університеті Вашингтона. Дослідники помітили, що періоди, коли годинник Судного дня було встановлено ближче до опівночі, корелювали з вищими показниками смертності від деяких захворювань.

І навпаки, у ці ж періоди відзначалася нижча смертність від злоякісних новоутворень, ВІЛ і цукрового діабету. Ця закономірність дала змогу вченим припустити, що суспільні стреси, які відображаються в налаштуваннях годинника, можуть впливати на стан здоров'я населення.

Доктор Семюел Джастін Сінклер, провідний автор дослідження і директор Служби психологічної оцінки та досліджень у лікарні Брігама і Жінок, зазначив: "Ця наукова робота є першим кроком у бік розуміння впливу масштабних подій на нас, нехай і з притаманними йому обмеженнями, але воно припускає наявність мосту між долею світу, нашою психологією і нашим здоров'ям". Він наголосив на інтуїтивному, але раніше не вивченому зв'язку між глобальними екзистенціальними загрозами та індивідуальними показниками здоров'я.

Отримані результати показують складний взаємозв'язок між показниками глобального ризику на макрорівні та показниками здоров'я на мікрорівні. Доктор Девід Сілберсвейг, старший автор і почесний голова відділення психіатрії BWH, зазначив: "Благополуччя і функціонування окремих людей, суспільств, націй, міжнародних відносин, нашого виду і нашої планети критично взаємопов'язані". Він виступає за проведення подальших досліджень, спрямованих на вивчення цих складних взаємозв'язків, щоб краще розробляти політику і вирішення масштабних проблем.

Годинник Судного дня слугує не тільки метафорою глобальної катастрофи, а й потенційним індикатором тенденцій у сфері суспільної охорони здоров'я, відображаючи глибокий зв'язок між станом світу та індивідуальним здоров'ям людини, вважають автори.

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