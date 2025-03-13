Криваво червоне чи мляво біле: вчені з'ясували, яке вино небезпечніше для нас

Алкоголь уже давно пов'язувався науковим світом із розвитком різних онкологічних та інших хвороб. Нещодавнє дослідження вчених нарешті показало, яке з популярних видів вин справді є більш небезпечним для нашого організму.

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У сфері алкогольних напоїв червоне вино славиться своїми ймовірними корисними властивостями, насамперед завдяки багатому вмісту антиоксидантів, таких як ресвератрол. Цю сполуку, що міститься у виноградній шкірці, пов'язують із протизапальними властивостями і потенційним захисним ефектом від різних захворювань. Однак останні дослідження спростовують думку про те, що воно є більш здоровим вибором порівняно з білим, коли йдеться про ризик розвитку раку, пише HealthDay.

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Під час всебічного мета-аналізу, проведеного вченими з Університету Брауна, зокрема доцентом епідеміології та дерматології Инен Чо, було ретельно проаналізовано 42 спостережних дослідження, в яких узяли участь близько 96 000 осіб. Результати дослідження, опубліковані в журналі Nutrients, не виявили суттєвої різниці в загальному ризику розвитку раку між споживанням червоного і білого вина. Це дозволило вченим припустити, що тип вина може не впливати на ймовірність розвитку раку, як вважалося раніше.

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Цікаво, що дослідження все ж виявило специфічні нюанси щодо відмінностей. Серед жінок споживання білого вина було достовірно пов'язане з підвищеним ризиком розвитку раку, тоді як червоне вино такого зв'язку не показало. Крім того, споживання білого вина було пов'язане з на 22% вищим ризиком розвитку раку шкіри порівняно з червоним вином. Причини такого зв'язку залишаються незрозумілими, що спонукає вчених до подальшого вивчення можливих поведінкових або біологічних факторів.

Хоча ресвератрол, що міститься в червоному вині, вихваляється за свої корисні властивості, його швидкий метаболізм в організмі людини може обмежити його ефективність у профілактиці раку. Крім того, і червоне, і біле вино містять етанол, відомий канцероген, який метаболізується в ацетальдегід — з'єднання, здатне пошкоджувати ДНК і білки, тим самим підвищуючи ризик розвитку раку.

Це дослідження робить внесок у зростаючу кількість доказів, які ставлять під сумнів користь алкоголю як такого для здоров'я, а також позитивні ефекти, традиційно приписувані його помірному споживанню. Доктор Вівек Мурті, генеральний хірург США, назвав алкоголь третьою основною причиною раку, якій можна запобігти, у Сполучених Штатах після тютюнопаління й ожиріння. Це підкреслює важливість переоцінки рекомендацій щодо вживання алкоголю та громадської думки про вплив різних видів алкогольних напоїв на здоров'я.

У підсумку, незважаючи на те, що червоне вино романтизують за його потенційну користь для здоров'я деякими, сучасні дослідження свідчать, що ні воно, ні біле вино не забезпечують захист від раку. Ба більше, деякі асоціації, особливо з білим вином, можуть вимагати від його споживачів обережності. Як і в будь-якому іншому виборі раціону харчування, ключове значення має поміркованість і усвідомлене прийняття рішень, особливо з огляду на складний взаємозв'язок між споживанням алкоголю і ризиком розвитку раку в цілому.

Раніше Фокус писав про те, що ліки від псоріазу виявилися ефективними проти алкоголізму. Було виявлено, що протизапальні ліки, які зазвичай використовуються для лікування псоріазу, ефективно працюють проти проблем з алкоголем.

Також Фокус писав про те, що алкоголь, всупереч поширеній думці, не робить людей навколо привабливішими. Нове дослідження показує, що кількість алкоголю жодним чином не може вплинути на сприйняття краси інших людей.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.