Наслідки роботи: ортопед розповіла про причини болю в ногах і способи боротьби з ним

Біль у ногах є частим гостем у житті мільйонів людей, маючи величезну кількість причин його появи. Однак існують як його основні фактори ризику, так і ефективні методи боротьби з ним, заявили лікарі.

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Тривала робота на ногах — це сувора щоденна реальність для медсестер, прибиральниць і будівельників, що призводить до постійних навантажень на м'язи, нерви і сухожилля. Навіть захисне взуття не завжди може запобігти травмам від раптових нещасних випадків. Біль у ногах рідко буває спричинений лише одним фактором, проте є дієві способи його зменшення, пише Newswise.

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Маючи більш ніж десятирічний досвід роботи в галузі гігієни праці та ортопедії, Мойосор Тіллері, доцент Медичної школи Університету Тафтса, наголошує на ролі фізіотерапевтів у діагностиці та запобіганні довгостроковим ушкодженням за допомогою аналізу рухів і цілеспрямованого втручання.

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Певні фактори ризику підвищують ймовірність виникнення болю в стопах, каже Тіллері. За її словами, професія відіграє важливу роль, але генетика, вага, спосіб життя і навіть рельєф місцевості можуть зробити свій внесок.

Так, вагітність збільшує навантаження через збільшення ваги та гормональні зміни, а старіння знижує гнучкість і щільність кісток. Носіння жорсткого або спеціалізованого взуття, наприклад черевиків зі сталевими шкарпетками, може створювати точки тиску, які призводять до появи мозолів або болю в суглобах.

Знання цих факторів допомагає людині вжити профілактичних заходів до того, як біль стане хронічним. А активний спосіб життя — ключ до запобігання травм стопи, вважає Тіллері.

Біг зміцнює кістки, а динамічна розтяжка перед тренуванням допомагає уникнути раптової напруги. Крос-тренінг, поєднання різних видів фізичної активності, знижує ймовірність повторних стресових травм, таких як плантарний фасциїт. Зміцнення м'язів стопи за допомогою таких вправ, як розгинання пальців і підйом ікри, покращує рухливість і стійкість. Деякі захворювання стоп, як-от бурсит і подагра, можуть бути неминучими, але розпізнавання схильності до них може допомогти впоратися із симптомами на ранній стадії.

Біль часто починається у верхній частині тіла, у стегнах або сідничних м'язах, що впливає на розподіл сили. Дискомфорт, стиснення або дисбаланс у рухах можуть вказувати на глибинні проблеми. Фізіотерапевти аналізують асиметрію і використовують незачеплену кінцівку як еталон для діагностики слабких місць.

Зміни чутливості, оніміння або постійний дискомфорт не слід ігнорувати, оскільки вони можуть сигналізувати про глибші проблеми із суглобами, м'язами або нервами, підкреслює Тіллері.

Перш ніж займатися самолікуванням болю в стопі, необхідно звернутися за консультацією до фахівця. Легкий дискомфорт може зажадати тільки огляду фізіотерапевта, тоді як сильний біль, синці або оніміння можуть вимагати термінового звернення до спеціалізованого закладу.

Час загоєння варіюється, а такі чинники, як куріння або діабет, можуть уповільнити одужання через порушення кровообігу. Розуміння цих чинників допомагає розробити ефективні плани лікування і поліпшити здоров'я стопи в довгостроковій перспективі, вважає Тіллері.

Кожна наша стопа складається з 26 кісток, 30 суглобів і понад 100 м'язів, сухожиль і зв'язок, що робить її однією з найскладніших частин тіла. З огляду на її роль у повсякденному русі, турбота про стопи має вирішальне значення для загальної мобільності та комфорту.

Раніше Фокус писав про найкоротше трисекундне тренування, що допомагає накачати м'язи. Вчені вважають, що часті, але короткі тренування, принесуть більше ефекту, ніж рідкісні, але тривалі.

Також Фокус писав про те, як фізичні вправи допомагають знизити ризик інсульту. Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.