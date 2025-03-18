Важкий тягар шлюбу: вчені з'ясували, що одружені чоловіки частіше страждають на ожиріння

Ожиріння є серйозною глобальною проблемою, що зачіпає мільйони людей по всьому світу. Нещодавно вчені з'ясували, що певну роль у цьому відіграє і шлюб, збільшуючи ризик збільшення ваги у чоловіків, які перебувають у ньому.

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Укладення шлюбного союзу може мати несподіваний побічний ефект для чоловіків: підвищений ризик ожиріння, заявили вчені. Нещодавнє дослідження Національного інституту кардіології у Варшаві, Польща, показало, що ймовірність ожиріння у одружених чоловіків у 3,2 раза вища, ніж у їхніх неодружених однолітків. Цікаво, що цей підвищений ризик не поширюється на заміжніх жінок, пише ZME Science.

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У дослідженні, яке буде презентовано на Європейському конгресі з ожиріння в Малазі, Іспанія, аналізували дані про здоров'я 2 405 дорослих жителів Польщі, вивчали такі фактори, як сімейний стан, вік і психічне здоров'я. Результати показали, що шлюб збільшує ймовірність надмірної ваги на 62% у чоловіків і на 39% у жінок. Однак тільки в чоловіків ризик ожиріння після шлюбу значно зростав.

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Експерти припускають, що причиною такої нерівності є суспільні очікування та зміни у способі життя. Одружені чоловіки можуть набирати вагу через більший розмір порцій, частіші громадські прийоми їжі та зниження фізичної активності. Докторка Алісія Чіча-Миколайчик, одна з авторів дослідження, зазначила, що суспільна стигма, пов'язана з масою тіла жінок, може спонукати їх вживати активніших заходів у боротьбі із зайвою вагою.

Вік також відіграє роль у зміні ваги. Дослідження показало, що кожен додатковий рік збільшує ризик надмірної ваги на 3% у чоловіків і на 4% у жінок, а ризик ожиріння щороку зростає на 4% у чоловіків і на 6% у жінок.

Ці висновки узгоджуються з результатами попередніх досліджень. Наприклад, дослідження Університету Бата, проведене в 2017 році, показало, що в одружених чоловіків індекс маси тіла (ІМТ) вищий, у середньому на 1,4 кг більший, ніж у неодружених. Цікаво, що вага чоловіків мала тенденцію до зниження до і після розлучення.

Крім того, дослідження показало, що жінки, які живуть у невеликих населених пунктах — містах із населенням менше ніж 8 000 осіб, — мають вищий ризик ожиріння. Ця тенденція може бути зумовлена обмеженим доступом до здорової їжі або меншими можливостями для фізичної активності.

Ці дані підкреслюють складну взаємодію соціальних, психологічних та екологічних чинників, що впливають на збільшення ваги. Як зазначила Кетрін Дженнер, директорка Центру здоров'я при ожирінні, вкрай важливо проводити політику, що зробить вибір здорової їжі доступнішим, наголошуючи на необхідності поліпшення умов харчування та освіти протягом усього життя людини.

Раніше Фокус писав про те, що фізичні навантаження у вихідні рівноцінні тижню заняття спортом. Нове дослідження перевертає норми фітнесу з ніг на голову, ставлячи інтенсивні тренування у вихідний в один ряд з тими, хто щодня займається спортом для збереження здоров'я серця.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.