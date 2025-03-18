Рак атакує їх із самого народження: вчені знайшли нову небезпеку для немовлят та їхніх матерів

Онкологічні захворювання є неймовірно складним викликом організму, особливо якщо це організм крихітної дитини і матері, яка нещодавно народила. Нещодавно вчені з'ясували ускладнення, яке значно підвищує ризик їхнього розвитку для них.

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Новонароджені, які з'явилися на світ із вродженими вадами серця, можуть зіткнутися з набагато більшими проблемами, заявили вчені. Їхнє нове дослідження показало, що у таких немовлят значно підвищений ризик розвитку раку в дитинстві. Це відкриття оголило складний і непередбачуваний взаємозв'язок між генетичними факторами і станом здоров'я, і можуть дати вченим інструменти для раннього виявлення хвороби, пише Medical Xpress.

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Під час комплексного дослідження, опублікованого в журналі Circulation і проведеного в Південній Кореї, було проаналізовано дані про стан здоров'я понад 3,5 мільйона новонароджених у період з 2005 по 2019 рік. Серед них приблизно у 72 000 немовлят було діагностовано вроджені вади серця.

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Результати показали, що у дітей, які народилися з такими аномаліями серця, на 66% вищий ризик розвитку раку до досягнення підліткового віку порівняно з їхніми однолітками без вад серця. Ризик був більш ніж удвічі вищим для дітей з вадами, пов'язаними з клапанами серця або кровоносними судинами, і настільки ж високий для дітей зі складними вродженими вадами серця.

Найпоширенішими видами раку, що спостерігалися у цих дітей, були лейкемія — 21% випадків, і неходжкінська лімфома — 11%. Ця статистика підкреслює гостру необхідність пильного моніторингу та стратегій раннього виявлення в цій вразливій популяції, заявили автори.

Дослідження вчених також виявило підвищений ризик розвитку раку в матерів немовлят із вродженими вадами серця. Імовірність розвитку раку в таких матерів протягом десяти років після пологів була на 17% вищою, ніж у матерів дітей без вад серця.

Цей зв'язок вказує на можливі спільні генетичні чинники або вплив навколишнього середовища, які можуть привертати як матір, так і дитину до подібних проблем зі здоров'ям.

Доктор Джун Ху, професор кардіології Медичної школи Університету Сунгкюнкван у Сеулі та старший науковий співробітник дослідження, прокоментував ці результати, заявивши, що генетичні варіанти, успадковані від матері, можуть створювати сприятливе середовище для розвитку раку в маленьких пацієнтів із вродженими вадами серця. Це вказує на можливий спільний генетичний шлях, що лежить в основі обох захворювань.

Об'єднання зусиль кардіологів, онкологів, генетичних консультантів і лікарів первинної ланки може забезпечити комплексне лікування, що враховує як кардіологічні, так і потенційні онкологічні ризики, вважають ученіе. Крім того, розуміння генетичних та екологічних чинників може призвести до поліпшення профілактичних заходів і персоналізованих стратегій лікування як для дітей, так і для їхніх матерів.

Взаємопов'язані ризики вроджених вад серця і подальшого розвитку раку як у дітей, так і в їхніх матерів, являють собою складний виклик системам охорони здоров'я. Це вимагає підвищення обізнаності, раннього втручання та спільних підходів до лікування для зменшення цих ризиків і поліпшення довгострокових результатів для здоров'я постраждалих сімей.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.